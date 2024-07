Hello Kitty Smile: complejo turístico en la Isla de Awaji

Comparte este contenido

¿Alguna vez has soñado con conocer a la mundialmente famosa Hello Kitty? ¡Visita Hello Kitty Smile en la isla Awaji en la prefectura de Hyogo, en el oeste de Japón, donde puedes hacerlo!

Inaugurada en 2018, Hello Kitty Smile es la única atracción donde puedes conocer a la Hello Kitty como Otohime, una princesa de un cuento popular, y visitar su hogar submarino, el castillo Ryugu. Este lugar mágico ofrece la oportunidad de tomarte fotos con la famosa gatita, disfrutar de una deliciosa comida en uno de los cuatro restaurantes y participar en diversas actividades temáticas mientras contemplas el mar.

¿Qué es Hello Kitty Smile?

La isla de Awaji es la más grande de Japón en el mar interior de Seto, situada entre Honshu y Shikoku. Hello Kitty Smile, ubicada en la costa oeste de Awaji, se fundó en abril de 2018. Este lugar está lleno de adorables atracciones de Hello Kitty para todas las edades.

En abril de 2020, el complejo se actualizó con un nuevo tema: «Hello Kitty en el mar». El castillo de Ryugu, un mítico palacio submarino, ahora sirve como el hogar de Hello Kitty como Otohime, ofreciendo un mundo lleno de corales coloridos y peces diversos.

Desde Osaka, puedes tomar el autobús de la autopista hasta Kobe Awaji Naruto Expressway/Awaji IC. Los boletos de admisión pueden comprarse en la taquilla o en línea, con precios para adultos, niños, estudiantes de secundaria y adultos mayores.

Gastronomía con encanto

Hello Kitty Smile cuenta con cuatro restaurantes. El Garden Terrace sirve auténtica comida china, mientras que el Party Terrace se especializa en mariscos a la parrilla. En el segundo piso, el Restaurant Tamatebako ofrece una deliciosa olla caliente con ingredientes locales. El Party Balcony, recomendado para adultos, es conocido por su té elegante de tres niveles y arte con leche de Hello Kitty.

Además, hay tiendas de souvenirs con productos exclusivos, como peluches, bolsos, carteras y artículos de papelería. Los productos más populares incluyen el peluche Otohime de Hello Kitty y el peluche de sirena.

