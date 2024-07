La increíble máquina expendedora de libros en Third Man London

Comparte este contenido

Si buscas una experiencia literaria fuera de lo común en tu próximo viaje a Londres, no puedes perderte la máquina expendedora de libros en Third Man London, ubicada en el vibrante barrio del Soho. Este peculiar dispositivo no es solo una atracción, sino una revolución en la forma de adquirir literatura.

Al adentrarte en Third Man London, un espacio conocido por su inclinación hacia lo inusual y lo creativo, te espera una sorpresa en el sótano. Tras adquirir algunas fichas en la caja del establecimiento, te diriges hacia un rincón que más parece sacado de una novela de misterio. Allí, una máquina expendedora apodada «Literarium» ofrece a los visitantes una forma singular de comprar libros.

¿Cómo funciona?

«Literarium» no es una máquina expendedora ordinaria. Inspirada en la nostalgia de las máquinas de pinball, esta máquina de libros entrega títulos de manera aleatoria. Cada libro proviene de Third Man Books, el brazo editorial de Third Man Records, conocido por su enfoque innovador y su dedicación a la cultura independiente.

Lo que hace especial a este artefacto no es solo el elemento sorpresa, sino la calidad y el contenido único de los libros que dispensa. Cada obra es una creación de Third Man Books, asegurando que, independientemente del título que obtengas, te llevarás a casa algo que valga la pena leer y discutir.

La experiencia de adquirir un libro ahí es parte del encanto. El acto de insertar una ficha y esperar a ver qué libro «saldrá disparado» añade un toque de misterio y diversión a la compra, haciendo que cada visita a Third Man London sea memorable.

No importa si eres un ávido lector en busca de tesoros literarios ocultos o simplemente un turista curioso por experiencias únicas en la ciudad; la máquina expendedora de libros es una parada obligatoria. Situada en el corazón del Soho, esta tienda no solo te ofrece libros, sino también una inmersión en la cultura creativa de Londres.

Así que la próxima vez que pasees por Londres, asegúrate de visitar este lugar, ubicado en 1 Marshall St, Carnaby, London W1F 9BA, Reino Unido, compra unas fichas y deja que la suerte decida tu próxima gran lectura.

