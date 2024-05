Heladerías creativas alrededor del mundo

Comparte este contenido

El verano ya casi está aquí y con ello esa sensación de refrescarnos ya sea yendo al mar, buscando albercas o con comida que nos ayude a combatir la época del calor y como ando pensando en helados decidí compartirles algunas de las mejores opciones alrededor del mundo para que además de satisfacer al paladar le tomen la tradicional foto para Instagram

I -Creamy Artisan Gelato.

Ubicados en Sydney, Australia podrás encontrar el que para mí tiene uno de los diseños más populares pero a la vez más bonitos. Helados con formas de rosas de diferentes colores dependiendo del sabor que elijas y que van cambiando cada semana, podrás encontrar tiramisú, espresso, leche de jazmín, taro, baileys o la tradicional vainilla. Y además de su peculiar diseño en San Valentín tienen un helado especial que aunque no tiene forma de flor sí va con la temática y su sabor es de marshmallow además está cubierto de pequeños corazones rojos ¡awww, ternura!

Eyescream and Friends.

Barcelona es la casa de esta maravillosa heladería que me tiene con ganas de planear un viaje ya a este destino. Y es que el concepto es super original y diferente, básicamente eliges un sabor de helado que es servido con forma de monstruo -con todo y ojitos- en una charola de cartón, algunas alternativas son Ice Baby (vainilla), Brown Ed (chocolate), Mr. Lonely (Yoghurt) entre otros. Y ahí no con los que puedes “adornar” a tu monstruo. Les juro, las fotos son divinas.

KUMO Cafe.

A ver este literal es un viaje a las nubes, está ubicado dentro del Hoshino Resorts TOMAMU en Hokkaido, Japón. la cafetería ofrece postres y bebidas con temática de “nube” como “frost tree chocolate”, “cloud soft serve” o incluso “cloud macaroons” y es aquí donde disfrutando de las montañas nevadas puedes encontrar este hermoso helado con forma de nube.

Soft Swerve.

¡Vámonos hasta New York, New York! Este lugares una completa locura sobre todo por la idea, básicamente encontrarás sabores de inspiración asiática como Ube, Matcha, Black Sesame los cuales puedes mezclar entre ellos y agregarles toppings como fruity pebbles, mochi, galletas de vainilla, toffee, chispas de chocolate o colores y además jarabes de caramelo, fresa, chocolate, y más todo esto en cono o vaso lo que hace que las alternativas sean muchísimas y además los colores son súper atractivos así que si buscabas una opción instagrameable esta es sin duda.

Snugburys Ice Cream.

Reino Unid alberga este spot donde quizás al principio pienses que no tiene nada diferente a otros lugares pero en realidad tiene un clásico conocido como Snugpud: brownie o galleta, helado, salsa toffee y smore tostado como topping ¡se ve delicioso! Aunque también hay helados de Nutella, pumpkin spice latte, amaretto y mucho mucho más. ¡Tomen ya todo mi dinero!

Milk Train Cafe.

De los que más me ha sorprendido y gustado sin duda alguna, lo encuentras en Londres, Reino Unido, y es imperdible. Es una concept store donde te invitan a vivir la experiencia Milk Train ya que podrás personalizar tus helados mezclando sabores e ingredientes para crear tu propio sabor, pero el must es que además puedes añadirle una hermosa nube de algodón de azúcar, como lo escuchaste… una nube y es que esto es lo que más destaca a este lugar porque en fechas especiales venden “maple tree”, “cherry blossom” o un “monstruo” en Halloween todo ello jugando con este concepto del algodón de azúcar. ¡Una belleza!

Giapo.

Este es otro que no te lo vas a creer hasta que veas las fotos, lo puedes visitar en Nueva Zelanda y lo más destacado son sus diseños, aquí los helados definitivamente no son aburridos en ningún sentido. Y es que aunque encuentres un helado con forma de conejo o su más famoso con forma de pulpo, eso sí… no es cualquier conejo o calamar, invierten tiempo en que cada diseño luzca elegante y diferente a cualquier otro que hayas visto ¡son auténticas obras de arte!

¿Qué les parecieron?

Para mí todos se ven deliciosos pero depende del gusto de cada quien y qué tan aventureros se sientan con los sabores o las mezclas, hay opciones tradicionales o mucho más creativas pero eso sí, seguro cualquiera te encantará y no está de más conocer estas heladerías cuando visites alguno de esos destinos.