Experiencias que no parecen reales

Dormir en un tubo de concreto, vivir atendido por robots o guardar silencio absoluto durante 10 días. ¿Vacación o desafío o aventura? Te comparto diferentes hoteles donde las reglas que todos conocemos se rompen un poco al ofrecer experiencias 100 % fuera de lo común que buscan transportar a los huéspedes a paisajes de fantasía durante la noche, haciendo esto la parte central de la vivencia.

🤫 Vipassana Retreats

📍 Tailandia

Este tipo de alojamientos, conocidos como retiros de meditación Vipassana, se centran en el silencio como herramienta de transformación personal. Aquí, estar callado no es solo un deseo o requerimiento, es obligatorio. Las estancias suelen durar de tres a 10 días, durante los cuales los huéspedes viven en condiciones simples y siguen diferentes reglas como solo vestir de blanco, no hablar, leer, escribir o usar dispositivos electrónicos entre otras cosas. ¿El fin? Además de una desconexión total, la principal meta es reflexión, meditación y vivir en el presente. ¿Para quién? Sin duda no es una aventura para cualquiera, pero quienes lo logran, aseguran que es una experiencia que cambia la vida.

🤖 Henn na Hotel

📍 Japón

Teniendo en mente la idea de hacer la estancia más cómoda para los huéspedes estos hoteles ganaron fama mundial por su uso proactivo de tecnología punta, con numerosos robots utilizados tanto enrecepción como en el resto del hotel. Uno de ellos es un dinosaurio robot que habla varios idiomas. Otros se encargan del equipaje o la limpieza. ¿Para quién? Amantes de la tecnología, lo futurista o quienes buscan vivencias nuevas y diferentes.

🎭 Propeller Island City Lodge

📍 Alemania

Aquí, todo es arte. Este hotel es una obra del artista alemán Lars Stroschen. Cada una de sus más de 30 habitaciones tiene un diseño único y una propuesta radical: camas que cuelgan del techo, habitaciones llenas de espejos, jaulas, celdas, laberintos y mucho más. Yo lo describiría como disruptivo, bizarro y sí, sumamente innovador y diferente. Algunas habitaciones tienen instrucciones específicas sobre cómo moverse o usar los muebles, ya que forman parte de la experiencia artística. ¿Para quién? Definitivamente personas con mente abierta, y sentido del humor que buscan algo nuevo.

🧙La Balade des Gnomes

📍 Bélgica

Inspirado en cuentos de hadas, este hotel boutique te transporta a 12 diferentes mundos de fantasía a través de sus diferentes habitaciones, será como dormir dentro de una novela de fantasía. Una invitación a adentrarte a este mundo de magia. Tiene habitaciones con caballos de madera gigantes, castillos medievales, lunas habitables y mucho más para parejas, amigos o hasta familia. ¿Para quién? Viajeros soñadores y fans de mundos de fantasía. Familias con niños o parejas que quieren una escapada mágica y sin duda fuera de lo común.

🧚‍♀️

FantaSuites Hotel

📍 EE.UU.

Cada habitación es una fantasía diferente y tú eliges cuál vivir. Este excéntrico hotel estadounidense cuenta con habitaciones temáticas que van desde el espacio exterior, la jungla o la Edad Media hasta habitaciones con camas redondas giratorias y techos con espejos. La idea es que vivas una aventura distinta cada noche, sin repetir. Algunas suites tienen jacuzzis incrustados en rocas o baños escondidos tras paredes secretas. ¿Para quién? Cualquiera con ganas de diversión y vivir escapadas originales o celebraciones únicas en escenarios de completa fantasía.

🪵 Das Park Hotel

📍 Austria

Aquí te olvidas del lujo. Este hotel utiliza enormes tubos de concreto, reciclados de obras de construcción, convertidos en habitaciones privadas. Cada tubo tiene cama, iluminación y electricidad, pero los baños y duchas son compartidos. Lo más curioso es que no hay tarifas establecidas, el cliente decide cuánto pagar o con cuánto aportar al artista, eso sí el mínimo al parecer es €20 euros. ¿Para quién? Aquellos que no buscan el típico hotel cinco estrellas, no porque la experiencia sea mala sino porque la propuesta es diferente pero vale la pena.

¿Tú te animarías a dormir en alguna de estas estancias? Estos hoteles no solo ofrecen una cama, sino más que una aventura una verdadera historia que contar. Olvídate de la foto para Instagram, imagínate dormir en una jaula o un tubo de concreto. Estas propuestas son una prueba de que hoy en día en el turismo la vivencia pesa tanto como el destino. ¿Cuál añadirías a tu lista?