¿Hay alguna celebración navideña o de Año Nuevo en algún lugar o destino que te haya cambiado la forma de ver esta temporada?

«Sin dudarlo mi celebración de Año Nuevo favorita ha sido en Sidney, Australia. No solo porque es de los primeros países del mundo en recibirlo, si no por toda la preparación, energía y asombroso show de fuegos artificiales que realizan. Sin duda, ver a las personas disfrutar ese momento cambió mi idea sobre esta temporada y de cómo gozarla”.

Ercan YILMAZ, CEO Mega Travel

“Para mí lo que me ha dejado una huella importante, fue la manera de festejar las fiestas en Italia, principalmente en Roma, ya que las costumbres son muy diferentes. Por ejemplo, la Nochebuena es una cena de vigilia, se tiene la tradición de no comer carne, así que es a base de pescados y mariscos, se brinda con Prosseco y de postre un rico panettone. En la celebración de Navidad se acostumbra comer diferentes tipos de pasta rellenas de carne, además de cordero y salchichas. Por la noche, se visitan los mercadillos navideños que puede ser en Piazza Navona o la Plaza de San Pedro, en donde se admira el Árbol de Navidad y el nacimiento que cada año representan a las diferentes regiones de Italia. También se juega a la tómbola y barajas, es un ambiente muy divertido y sobre todo la convivencia en familia”.

Ruth LEAL, Directora Comercial Discover Cruises México

“París 1999/2000… “Decidí recibir el nuevo milenio de una manera diferente, ¡y solo! Y no pude escoger mejor ciudad que París. Una verdadera fiesta sin distinción de razas o idiomas. Todos unidos en una celebración: parisinos y visitantes caminando por la Avenida Champs-Elysées (con una botella de champagne en mano) en dirección hacia la Place du Trocadéro para admirar la siempre imponente Torre Eiffel; esta vez más iluminada que nunca, para dar la bienvenida al nuevo milenio. Un recordatorio para mí de la simplicidad, expresión cultural y convivencia sin distinción alguna”.

Jaime DÍAZ, Senior Travel Consultant

“Desde que nacieron mis hijas, la Navidad cambió para mí. Volví a vivir la ilusión de los regalos y la magia de ver cómo ‘Santa’ llega a casa. Y ahora disfruto aún más las reuniones con mi familia y la de mi esposa en Monterrey”.

Mauricio BUSTAMANTE, CEO NAO Travel Collection

“El año nuevo del 2016 lo pasé en Bangkok con algunos de mis amigos más cercanos, un festejo muy diferente a lo habitual, con mucho calor y sin una gran celebración, lo importante fue disfrutar del momento con la gente importante en mi vida”.

Óscar PÉREZ, Director de Ventas CORPOMAR

“Sí, Año Nuevo en Cuetzalan, Puebla. Estar en un lugar sin lujos, sin grandes banquetes y con la gente que más quiero, me hizo entender esta temporada como un recordatorio de conexión, gratitud y nuevos comienzos, más que solo fiestas y regalos”.

Mauricio GONZÁLEZ, CEO CWW

“Haber pasado la Navidad de 2024 en Granada me ha dado una nueva comprensión sobre la importancia del equilibrio vida-trabajo y cómo diferentes culturas abordan los períodos de descanso y celebración. Apreciar la pausa, y la conexión humana por encima de las prisas de la temporada”.

Rolf MEYER , Country Manager México y el Caribe United Airlines

«Todas las navidades las pasamos con toda la familia del lado de mi papá. Una Navidad en particular, en un lugar inesperado, como Berlín, me enseñó que la magia no está en las luces ni en la fecha, sino en las personas con las que compartes el momento. Desde entonces, descubrí que la celebración cobra sentido con las personas que la hacen especial”.

Jorge SALES JR., Managing Director Sales Internacional

“Hubo una muy especial a bordo de un crucero por el Caribe en Royal Caribbean (fin de año 2018) a la cual todavía me pudo acompañar mi mamá. Y en la cual pude divertirme muchísimo con mi familia aprovechando las facilidades que el barco ofrecía a los pasajeros con silla de ruedas. A tal grado que aún lo tengo como uno de mis mejores recuerdos de viaje con la familia”.

José Luis CASTRO, Director general ALTOUR

“Nada como un crucero fluvial por el Danubio y haber vivido la experiencia de visitar los famosos mercadillos navideños. Pero de este itinerario lo mejor fue en Viena, Austria con un concierto de Navidad y vivir la maravillosa experiencia de caminar en esta ciudad imperial entre sus edificios históricos, iglesias y palacios, que lo hicieron un viaje mágico y de postal”.

Jaime ROGEL, Director Comercial J&E Cruceristas

“Como todos, he tenido la fortuna de disfrutar Navidad en diferentes lugares, ninguno marcó mi forma de vivir esos momentos, para mí la compañía hace el viaje, siempre con seres queridos, momentos de recuerdos, risas y agradecimientos».

Iván LÓPEZ, Director General Mundo Joven

“Diciembre de 1984 en San Vicente, Ecuador. Mi primera Navidad y Nochevieja muy lejos de mi familia y de mi casa en Madrid. Mucha tristeza, nostalgia y también gran aprendizaje con muuuchas lágrimas”.

Diego ONTAÑÓN, Subdirector Sierra Madre Operadora

“Celebrar Año Nuevo en Río de Janeiro fue un antes y un después: Brindé en la playa con desconocidos que ya eran amigos, la vibra de las fiestas estaba constantemente en el aire. Ese año Río me enseñó que la alegría es también un destino”.

Günther LEUDESDORF, Gerente General en México y Colombia Air Canada

“Especialmente fue la Navidad del año pasado, ya que fue un poco complicado celebrar estas fechas por que mi mamá tuvo un accidente y se estaba recuperando. En lo personal no había pasado una experiencia así cercana, y cuando eres más joven, no te pasan por la cabeza este tipo de situaciones, así que me hizo reflexionar que la salud es lo más importante que tenemos y lo demás es un lujo. Así que tanto la Navidad como el Año Nuevo, ya no son solo una celebración, sino la valoración de la salud, tranquilidad y gratitud, por que tengo que tener en mente que ahora una humanita llamada Regina depende de nosotros y debemos de estar sanos y fuertes, porque nos queda un largo camino que recorrer”.

Mariana PÉREZ PONCE DE LEÓN, Country Director of Operations and Engagement-México GBTA

“Para mí, México tiene una magia especial en Navidad, las tradiciones me han dejado huella por completo, como la piñata (esa explosión de colores y diversión), los romeritos, las delicias de quelites, tamales y bacalao… típicas en fechas navideñas, tiene un sabor a tradición, a familia, a reunión. Y no solo la comida, sino las costumbres: las posadas con sus cantos y pedir «el niño», las luces en las calles, las piñatas estrelladas en las fiestas, las pastorelas… es como si la Navidad se viviera en cada rincón, con ese toque cálido y comunitario tan mexicano”.

Lourdes CROSKEY, Directora Comercial Universal Assistance

“Mi vida cambió en aquel viaje navideño por el Danubio, recorriendo Viena, Bratislava y Budapest con mi hijo. Entre nieve, mercados iluminados y el río brillando como un sueño, descubrimos juntos una magia que quedará para siempre en el alma”.

Sabrina NOGUEIRA, Directora General Mercado Cruceros

“Una celebración que realmente cambió mi forma de ver la Navidad fue experimentar, a través de relatos y descripciones, las festividades en América Latina, especialmente en México y Colombia. En estos lugares, la temporada no se centra tanto en lo material, como en la comunidad, la música y las tradiciones compartidas. Por ejemplo, las posadas mexicanas, con su mezcla de canto, velas y vecinos caminando juntos, transmiten un sentido de unión que va más allá de los regalos. En Colombia, la Noche de Velitas, donde familias enteras iluminan calles y aceras con velas y faroles, muestra una forma preciosa de celebrar la esperanza y el comienzo de una temporada de luz. Al conocer estas celebraciones, entendí que la Navidad y el Año Nuevo pueden ser mucho más que fechas festivas: pueden ser momentos profundos de conexión humana, identidad cultural y gratitud colectiva”.

Alex PACE, CEO GMS Group

“Debo decirte que la mejor manera de disfrutar estas fiestas de fin de año, es acercándome a mi familia, dando las gracias a toda la gente que profesionalmente me apoya, incluido nuestro equipo Travel Shop y acercarme personalmente o virtualmente a mis amigos de vida”.

Miguel GALICIA, CEO Travel Shop Operadora

“Mi Navidad más especial fue hace 13 años, en el cumpleaños dos de mi hija. Por primera vez pidió algo a Santa y recibió sus muñecas y su cocinita. Ver su ilusión me hizo descubrir que cuando cumples un deseo, es más mágico que recibir”.

Francisco BRAVO, Director Comercial NAO Travel Collection

“Una Navidad en Nueva York con mi familia me cambió el enfoque de estas fiestas: entre luces brillantes y calles nevadas, entendí que el verdadero regalo era estar juntos”.

Carlos BRICKA, Country Manager México ASSIST CARD

“Desde Punta Morena, en la zona oriental de Cozumel, donde nacen los primeros rayos del sol en México, me han maravillado, al celebrar un nuevo ciclo con espíritu de introspección, gratitud y renovación. Con respeto a la naturaleza y responsabilidad con el medio ambiente, disfrutando en consciencia que todos somos parte de mundo que habitamos. Que esta temporada navideña nos inspire a construir juntos un turismo más responsable y respetuoso con nuestro entorno”.

Lilia ÁLVARO, Directora General Juliá Tours México

“Me marcó mi primera Navidad en Chiapas, me hizo ver estas fiestas no solo como una gran celebración familiar, sino también vivir su parte religiosa y espiritual que, creo, es mucho más presente en México que en Chequia, donde la mayoría nos declaramos ateos… gracias a Dios”.

Petr LUTTER, director General de la Oficina de Turismo de Chequia para México y América Latina

“Flagstaff, AZ fue donde conocí de niña la nieve. Pasamos Año Nuevo ahí y fue mágico: ver los copos caer por primera vez, lanzarle bolas de nieve a mis hermanos y deslizarnos en trineo… fue como vivir una Navidad de película”.

Lillián TORO, General Director & Founder Monnarka Travel Maeketing

“Un Año Nuevo en Islandia transformó mi mirada: nieve, glaciares, silencio blanco y cielos llenos de luz. Allí entendí que los nuevos comienzos pueden sentirse casi sagrados, y que la naturaleza extrema puede darle a esta temporada un sentido distinto”.

Jenny ZAPATA ARIAS, Executive Vice President Americas Grupo Viajes El Corte Inglés

“La Navidad siempre ha sido una fecha muy especial para mí. Recuerdo cómo esperábamos ese día para estar en familia, acompañando a mi abuela a misa, oliendo lo delicioso de su cocina por toda la casa y viéndola sentada en la cabecera del comedor. Frente al pesebre del nacimiento, cantando y arrullando al Niño Dios, entendí el verdadero sentido de esta celebración. Hoy mi abuela ya no está conmigo, pero siempre la recuerdo y agradezco, porque ella me enseñó lo hermoso de nuestras tradiciones y de esta fecha. Hoy sigo agradeciendo el nacimiento que cambió al mundo. Rían, disfruten, abracen a los suyos y díganles cuánto los aman”.

José Manuel REYNA, Account Director BGRT Background Representaciones

“¡Estás celebraciones se disfrutan siempre! Compartir con familia y amigos es donde uno encuentra el amor y lafelicidad que se siente. He tenido la fortuna de vivir en dos países diferentes , en uno se celebran estas fiestas en verano y en el otro en invierno, ambas las disfrute muchísimo más allá del país o del clima que haya prevalecido. Estar rodeado de tus seres queridos es lo que ha hecho la diferencia”,

Vicky UZAL, Directora de ventas American Airlines

“Para mí, desde siempre, el inicio de diciembre me pone de buenas. De chico, vacaciones y regalos, ahora, evaluar lo logrado, agradecer seguir vivo y planear el año siguiente como si yo fuera eterno”.

Lorenzo SALSAMENDI, CEO Viajes Intermex

“Hace muchos años, antes de casarme, tuve la invitación de un grupo de amigos para pasar Año Nuevo en la playa, específicamente Acapulco; el plan sonó además de divertidísimo y aventurero, excelente como la oportunidad de quitarme del “yugo” de la tradición familiar que en esa época sentía tener. Así que me fui con mis amigos e hicimos reservaciones para cenar y celebrar el Año Nuevo en el lugar más “trendy” de esa época en donde había artistas y celebridades famosas, todo padrísimo. Sin embargo, cuando dieron las 12:00 a.m. y a pesar de estar con muchos amigos y gente divertidísima, sentí una sensación rarísima de tristeza y nostalgia, pues quería abrazar a mis papás y en general a mi familia, así que salí corriendo para llamarles y decirles que los extrañaba y lo único que quería era sentirlos cerca. Ahí me di cuenta de que estas celebraciones son para pasarlas en familia y con la gente que realmente te importa, por más divertido y padre que se vea un plan. Por lo que nunca más me volví a salir a ningún lado en estas fechas, la Navidad y Año Nuevo es en casa con mi familia».

Sylvia ESQUIVEL SÁLDATE, Directora Viajes Palacio

“Hace como 14 años, Navidad y Año Nuevo, la pasamos solos mi esposo y yo, y entendí que no importa la cantidad de personas, lo que importa es festejar y vivir con amor, eso realmente me marcó”.

Ana Rosa REYES CASTRO, Directora General de Icotur Asesores Querétaro y Presidenta AFEET Capítulo Querétaro

“Viajo tanto durante el año que la Navidad en casa se ha vuelto mi momento más especial. Estar con mi familia transforma por completo cómo vivo esta fecha; entendí que la verdadera Navidad es disfrutar el abrazo de la gente que amo, y te marca”.

Alicia MEJÍA, Gerente General MEXITOURS y Presidenta de LA METRO

“Sí, hace muchos años, tuve la suerte de estar en Nueva York en Navidad y la verdad es que me sorprendió mucho el colorido, la decoración, y sobre todo el musical navideño del Radio City Music Hall, con camellos en escena y pista le hielo”.

Juan José ROMAN, Vicepresidente y Director Corporativo Euromundo Operadora

“Conocer a Jesús como mi Señor y Salvador a los 19 años definitivamente me cambió la forma de ver esta temporada. Cada día doy gracias a Dios por la vida que me da, así como por sus favores y misericordias. Disfruto mucho celebrar la llegada de un nuevo año porque me permite ver lo que él ha hecho por mí y mi familia durante el año que concluye y por saber que el futuro está en sus manos. Para mí es una linda temporada del año. Son días para disfrutar en familia, de reflexión y agradecimiento. ¡Felices Fiestas!”,

Yarla COVARRUBIAS, CEO MAPRESA, INGENIERIA EN SERVICIOS

«En algún momento por estudios de uno de mis hijos, pasamos las celebraciones decembrinas en otro país, en Europa. Aunque las celebraciones en esa parte del mundo son muy bonitas, coloridas y estar en esa parte del mundo en estas fechas es algo que muchos siempre hemos anhelado, hay detalles que son muy particulares y que se viven de manera diferente, por ejemplo, la gastronomía o las reuniones familiares o con amigos, pero que también tienen su magia y se disfrutan con mucha alegría. Al final lo que realmente valoramos es la oportunidad que nos da la vida de rodearnos de los seres queridos, estar juntos y sea en este país o en algún otro lugar, la magia reside en el espíritu de cada uno de los miembros de la familia para hacer las reuniones memorables y la manera de ver estas festividades, de disfrutarlas”.

Mauro ARREDONDO, Gerente General México COPA AIRLINES

“Hace 25 años, una Navidad y Año Nuevo en familia en Mazamitla, Jalisco, sin lujos, con cabañas, fogata, comida casera, tradición religiosa, artesanías y bosque me cambió la idea de estas fiestas: volver a lo esencial y a lo auténticamente mexicano”.

Benjamín DÍAZ, CEO AD Nova Comunicación

“Una de las experiencias mas lindas fue pasar Año Nuevo en París. De verdad sentí la magia en cada rincón: las luces, la emoción de la gente, la Torre Eiffel brillando como si también estuviera celebrando. Había una vibra tan especial que por un momento todo se sentía posible. Ahí me di cuenta lo afortunados que podemos ser y lo agradecidos que debemos ser por siempre”.

Celida PUENTE, Regional Marketing Manager PriceTravel

“Una Navidad reciente en Nueva York marcó mi forma de vivir estas fechas: tras una cena con mi familia cantamos en Bemelman’s Bar al ritmo de Sinatra. Entre nieve y luces entendí que el verdadero destino es estar junto a las personas que amas.”

Alberto HERNÁNDEZ, Director Comercial Discover The World Marketing

“Hay destinos que te hacen cambiar la manera que ves la Navidad y Año Nuevo. Ese lugar es Banff, ya que no sólo es un pueblo en las Montañas Rocosas, es un escenario vivo donde el invierno se siente más auténtico y más puro. Cada detalle te envuelve, las calles del pueblo iluminadas, las aguas termales, y esa sensación de que el tiempo se detiene. Pasar Navidad y Año Nuevo, es entender que en la temporada no hay ruido innecesario y no hay prisas. Banff cambia la forma de ver la temporada”.

Roberto TRAUWITZ, CEO PE-TRA OPERADORA

“Las navidades en casa de mis papás siempre han sido el corazón de mi año. Crecí esperando ese momento en el que toda mi familia —todos panaderos— llegaba casi a las 11 de la noche después de su día más pesado del año. En cuanto cruzaban la puerta, el cansancio se transformaba en risas al empezar con los intercambios, plática de anécdotas y esa sensación de que por fin estábamos completos. Cenar juntos, ver la mesa llena y escucharlos contar historias era mi recordatorio de lo que realmente significa la unión familiar que ha sido lo principal para mí siempre, y todos los míos.

Y Año Nuevo siempre tuvo otro significado, pero también muy especial: ir a Tequisquiapan a pasar unos días en familia y amigos (más de 30 personas), bendecir la mesa, agradecer el día y preparar juntos cada detalle, desde los platillos que cada quien prepara, su especialidad, hasta los adornos, poner la mesa y todo en un entorno de risas y bromas. Organizamos juegos, encendemos luces de bengala y recibimos el año con esperanza renovada. Esas celebraciones me enseñaron que las fiestas no son fechas, sino momentos que se construyen en familia. Y este año en particular triste, ya que será la primera Noche Buena que no está mi mamá y duele muchísisisisisisimo. Cada vez va doliendo más ver sillas vacías”.

Begoña FERNÁNDEZ, Coordinadora de Promoción Oficina Española de Turismo en México

“Era 1959, año que comenzaría la aventura de vivir fuera de México por nueve años, inicialmente en Oklahoma City. Imagínense a un chavo

de 13 años, que nunca había salido del país, de repente encontrarse en uno diferente. Poco tiempo después de nuestra llegada, comenzarían los festejos de Thanksgiving, con toda la faramalla consecuente, que nos sorprendió a toda la familia ya que, por el carácter de Cónsul mexicano de mi padre en Oklahoma, fuimos invitados a celebrar el Dia de Acción de Gracias en la casa del alcalde de la ciudad, Sr. Norick, y su familia. Gran acontecimiento. Aunque nos fascinaron estas celebraciones, no nos prepararon para las que venían unas semanas después con la Navidad. Wow, qué increíble, las luces, las decoraciones, los adornos en nuestro bello pino… Además de ser nuestra primera Navidad fuera de nuestro entorno natural, fue un auténtico sueño, ya que esa misma noche cayó en Oklahoma City una nevada grandiosa”.

Jorge SALES, CEO Sales Internacional

“Una noche, dos perspectivas:

Dos recuerdos vienen a mi mente, ambos en Cancún. El primero, como turista. Mi ahora esposo y yo decidimos celebrar en el entonces Dady’O:

champaña inagotable, música, abrazos con amigos y desconocidos, y la alegría de salir al Boulevard Kukulcán a compartir la emoción de empezar un nuevo año. Fue una noche vibrante, llena de vida, de esas que uno guarda como símbolo de un gran comienzo.

Un año después, la historia fue distinta. Ya trabajaba como concierge en un hotel, y esa vez me tocó vivir la celebración desde el otro lado. Fue una noche larga, de carreras, detalles y sonrisas para que otros pudieran disfrutar la suya. Al terminar el turno, me encontré con mi esposo —que también trabajaba allí, en el área de bares— y con otros compañeros en la parada del autobús. Miramos la hora y, sabiéndolo, pero sin haberlo sentido realmente hasta ese instante, descubrimos que ya era Año Nuevo. Nos dimos un abrazo, agotados pero con la satisfacción del deber cumplido.

A partir de aquellos momentos sé que ambos tienen un gran valor: celebrar y trabajar forman parte de la misma alegría. Porque detrás de cada fiesta hay quienes hacen posible que la magia ocurra, y eso también merece brindis, gratitud y orgullo”.

Patty TORRES, Responsable de Promoción Comercial Atout France México

“De niño viví varias navidades y años nuevos entre el sonido del esquí en la nieve, el aire helado de la montaña y el abrazo cálido de mi familia junto a la chimenea. Inviernos que forjaron mi manera de sentir el mundo y mis ganas de viajar”.

Yósel VILLANUEVA, Representante de la Oficina de Turismo de Belize y Park City en México

“Para mí, desde niño y por muchos años, el Año Nuevo siempre ha sido ese momento mágico en el que se detiene el tiempo y se recargan los afectos, y en mi caso, cómo lo creo para muchos, Acapulco fue ese destino que cada año se espera con gran ansia y regocijo, el simple hecho de preparar la casa, hacer las compras, desempolvar o estrenar esa ropa blanca con la nostalgia de cerrar un ciclo, pero con la ilusión de dar la bienvenida al nuevo año, los abrazos, los buenos deseos, la última tarde del año para contemplar ese último atardecer, los colores inolvidables de esa puesta de sol del año con el telón de ese mar inigualable, y así despedir lo bueno y lo malo, lo que fue, las uvas, los abrazos, los espectaculares fuegos artificiales que iluminan el cielo de la más hermosa de las bahías, con la ilusión del porvenir, el momento de bendecir y desearle lo mejor a los seres que uno lleva en el alma, y por supuesto, recordar a aquellos que ya se han ido, sin la menor duda, para mí Acapulco ha sido y será por siempre ese lugar mágico que atrapó los más hermosos momentos de mi vida.

La vida es solo eso, y la celebración del Año Nuevo, siempre nos traerá un cúmulo de recuerdos y lugares imborrables que se quedan guardados en la memoria, pero también es la esperanza de un nuevo ciclo, de un mejor devenir, para todos mis mejores deseos, bendiciones y éxitos”.

José Luis MEDINA, CEO One2Travel

“Decidimos con la familia pasar navidades en París, donde la Ciudad de la Luz realmente se viste de luces de una manera inigualable. Esa Navidad, al visitar Notre Dame, (después de estar cerrada algún tiempo), sentí una energía muy especial que me hizo agradecer a Dios el estar ahí. Y me cambió la forma de apreciar estas fechas. Y sigo agradeciendo”.

Octavio HERNÁNDEZ, CEO Discover the World Marketing

“Cada Navidad tiene algo que me ha dejado algo muy importante. La primera, cuando nos mudamos de casa. Con ahijados. O sólo con mis papas y mi hermana. Pero cada una me deja algo muy importante”.

Livier BUSTOS, Gerente General JV México Delta Air France-KLM

“Pasar la Navidad en el verano sudamericano de Buenos Aires fue un shock cultural maravilloso: celebrar entre calor, helados y parrilladas me hizo entender que el espíritu navideño no depende del clima, sino de las personas y la energía del lugar”.

Adriana MUÑOZCANO, Directora General AVIAREPS

«En 2004 pasé una Navidad en Park City, Utah. En ese entonces vivía en Salt Lake City y aquel invierno decidimos rentar una villa hermosa, rodeada de nieve, con un paisaje que parecía sacado de una postal. Todo era perfecto: una cena deliciosa, buenos amigos, vino y risas. Pero faltaba algo esencial.

No estaban mis hermanas, mis sobrinas, mis tíos, mi mamá. No estaba mi familia. Y, aunque el escenario era espectacular, aquella ausencia pesaba más que cualquier lujo. Fue esa noche cuando entendí que lo verdaderamente importante no es el lugar, sino con quién lo compartes.

Esa fue la última Navidad que viajé en esas fechas. Desde entonces decidi priorizar a mi familia, ese amor que da sentido y esa calidez que no se puede comprar ni sustituir. No la cambio por nada. Hoy atesoro profundamente esos momentos sencillos, rodeada de los míos, de mis afectos, de quienes hacen hogar aun sin nieve ni paisajes de fantasía.

Deseo de corazón que estas fiestas estén llenas de salud y de amor, porque eso al final— es lo más importante en la vida. Todo lo demás, de una u otra forma, siempre se puede arreglar».

Anahí SOLÍS, Directora de Contactos

«Sí, hay una temporada navideña y de Año Nuevo que me hizo ver esta temporada más bonita: Acapulco, toda la familia reunida y mi hija anunció que sería mamá de gemelos.

Amores de mi vida, cereza en el pastel que trajeron alegría. En esa misma ocasión, mi hijo anunció su compromiso para contraer matrimonio.

Gran celebración en familia, que ha fortalecido nuestra unión. Pensé que era una de las mejores épocas de fin de año.

Valoro las fiestas navideñas, fechas de unión, de esperanza y de renovar votos para ser una mejor persona, tanto en lo personal como en lo profesional».

Cristina VAZQUEZ, Couch/Asesor Travel Shop y Presidenta de Club Skäl

“Mi familia vive en Canadá y lo que más me emociona es cuando tengo la oportunidad de pasar estas fiestas con ellos; sin embargo, no siempre es posible. O sea que mi estino favorito para pasar estas fiestas sería Toronto”.

Bárbara KARIM, Directora de Operaciones Viajes Intermex

“La realidad es que no romantizo tanto la Navidad ni las fiestas decembrinas. A lo largo de mi vida he tenido la fortuna de vivirlas en distintos escenarios: con la familia, con amigos, lejos de casa, de viaje. Entre los destinos que más he disfrutado están Acapulco, Chapala, Toronto, Santa Fe en Nuevo México, Madrid y Medellín. Incluso me ha tocado pasar estas fechas varado en

algún aeropuerto por mal clima y cenar una hamburguesa fría.

Hoy, como padre, mi mirada ha cambiado. Pienso en cómo enseñar a mi hijo a dar y a ser empático: con los enfermos, con quienes no tienen nada o con aquellos que por la vida se han quedado solos. Este año estamos planeando que, en vísperas de Navidad, con algo de sus ahorros llevemos café y pan a quienes cuidan a sus enfermos en hospitales públicos.

Tal vez no sea mucho, pero para mí de eso se trata la Navidad: de compartir, de acompañar y de recordar que la verdadera celebración está en los gestos sencillos que iluminan la vida de otros”.

Israel GÓMEZ, CEO altROOM

“Tiempo de reflexión por lo que hemos vivido. En el 2024 cambió mi vida, viví tristezas y alegrías que cambiaron mi forma de ver la Navidad y el Año Nuevo.

Para mí, la Navidad ahora la espero con mucho amor, recordando que nace el niño Dios y él nos trae siempre amor, salud y esperanza.

Y recordando y dando gracias por los maravillosos viajes que hice en el 2025 y que me han dejado un aprendizaje y un crecimiento espiritual”.

Leticia MARTÍNEZ, Gerente General PEMA Tours Monterrey

“Mi gusto por viajar nació en mi infancia, cuando cada año mis papás, mis hermanos y yo viajábamos para las fiestas de fin de año, incluso en cruceros. Sin saberlo, esos viajes familiares ya marcaban el camino de lo que sería mi futuro”.

Sara GOMEZORTIGOZA, Directora General México MSC Cruises

“Una Navidad en Nueva York me cambió todo: entender que la temporada se siente en cada esquina, entre luces, música y gente de todo el mundo. Ahí descubrí que celebrar también es conectar… como siempre lo he hecho con mi mamá, mi Almita la más bonita, quien me enseñó que la verdadera magia está en compartir y en llevar el corazón a donde uno viaja”.

Rubén MORA, Director General PD Travel

“Viajar en familia transformó mi manera de vivir la temporada:

Creamos un intercambio inspirado en cada destino y lo Rubén MORA, Director General PD Travel acompañamos con un mensaje sobre lo que más admiramos del otro. Este año, esa tradición especial cobrará vida en San Juan, Puerto Rico”.

Claudia GONZÁLEZ, Directora

“No tengo un lugar en especial, simplemente cualquier parte del mundo en donde yo pueda pasar cualquiera de estas festividades con mi familia, siempre va a ser este algo súper especial para mí. Cualquier playa del Pacífico mexicano, donde tengas oportunidad de ver el último atardecer del año, metiéndose en el horizonte del mar, creo que es de lo más hermoso que me ha tocado vivir”.

José RONCERO, Director de Desarrollo de Negocios para América Latina PONANT

“Cuando hacía voluntariado en el Instituto Nacional de Cardiología, cada año organizábamos un festival navideño en el que íbamos disfrazados por cada piso del hospital, cantando villancicos y repartiendo regalos. Otro día llevábamos la cena Navideña o de Año Nuevo a la familia

de las niñas y niños que estaban internados en Pediatría (cuando viven fuera de la CDMX, pueden quedarse en un tipo albergue aledaño), y pasábamos un buen rato platicando y jugando con ellos, escuchando sus historias. Ambas experiencias fueron realmente conmovedoras, una

dosis de realidad sobre lo que viven miles de personas; y sobre todo, un recordatorio de que el amor es lo único que crece cuando se reparte”.

Alethia GARCÍA VIANA, Socia y Directora General PR Central

“Acapulco cambió mi manera de vivir el Año Nuevo: su bahía iluminada, el calor, la magia y los fuegos artificiales reflejados en el mar hicieron de cada celebración un inicio lleno de esperanza. Para mí, estas fechas siempre son un recordatorio de amor y gratitud”.

Magda SALDÍVAR, Directora general BeThere y Presidenta de AFEET México

“Sí. Pasar la temporada navideña y de Año Nuevo en Oaxaca (lugar donde nació mi mamá) transformó mi manera de vivir estas fechas. Oaxaca tiene una magia especial: sus calles iluminadas, las tradiciones profundas y la forma en que la comunidad celebra con tanta autenticidad. Ver las posadas, la calidez de la gente, los rituales que mezclan lo religioso con lo festivo, y la manera en que las familias abren sus puertas para compartir comida y música, me hizo entender que esta temporada se vive desde la raíz, el amor y desde un lugar de disfrute y apoyo colectivo”.

Diana OLIVARES, Country Manager México Universal Assistance

“Desde chica he vivido muy de cerca la Navidad tanto en México como en Estados Unidos porque crecí en California y siempre viajábamos a México para las fiestas. Me encantaba el invierno en Estados Unidos, la época navideña era increíble y la disfrutaba muchísimo. Pero para mí, venir a México en las vacaciones navideñas era lo que más me emocionaba. Las tradiciones mexicanas como la cena, el ponche y las posadas siempre me parecieron más festivas y llenas de vida. Recuerdo los convivios familiares interminables, la música navideña de los 90s con el álbum musical Eterna Navidad de La Hermandad jajaja y cerrar la temporada con la llegada de los Reyes Magos. Esa mezcla de culturas me enseñó que la Navidad no es solo una fecha, sino una experiencia que se vive con comunidad, tradición y mucha alegría”,

Dani MADRID, Business development Senior Manager Universal Orlando Resort™

“Una de mis navidades más especiales fue cuando fui por primera vez a Nueva York. Yo vivía en Pennsylvania y tenía 16 años, así que llegar al Rockefeller Center fue increíble. Ver las decoraciones, el espíritu de la gente con las compras, los turistas y toda esa energía tan única me marcó. Ese día entendí que la Navidad no va de regalos, sino de los momentos y las personas que iluminan el corazón”.

Lupita GÓMEZ, Directora General BGRT Background Representaciones Turísticas