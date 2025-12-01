Travel Shop dice ‘gracias’ a sus agentes y presenta nueva alianza para 2026

Travel Shop Operadora cerró el 2025 con un cóctel para agradecer la confianza de sus agentes de viajes, quienes concluyeron el año con cifras récord, así como para dar a conocer su próxima alianza estratégica de cara al 2026.

“Nos sentimos muy orgullosos. En el 2025 hemos trabajado muchísimo y queremos decirles gracias, porque a lo largo de este año hemos recibido mucho apoyo de todos ustedes. Nadie está aquí de casualidad; todos ustedes son muy importantes en la estrategia y el negocio de Travel Shop”, comentó Miguel Galicia, CEO de la operadora.

Asimismo, se dijo orgulloso de que ésta sea una empresa bien estructurada; por ello, agradeció a su equipo de todas las áreas que estuvo presente esa noche.

“Créanme, este es el cierre de un proceso muy largo. Hemos estado en 50 ciudades con el equipo comercial, platicando de todo el producto que tenemos en Travel Shop. En América Latina estamos hablando de más de 200 opciones que buscamos, creamos y contratamos para llevarlas a ustedes y a sus clientes”, mencionó.

Galicia subrayó que los paquetes y/o programas que manejan, con propuestas de producto innovadoras, son los siguientes:

Vive y Viaja por México, con más de 150 programas de norte a sur, regulares, rutas temáticas y combinados por estados.

Canadá, con más de 60 en verano y más de 50 en invierno, de este a oeste.

Estados Unidos, con más de 50, que incluyen parques nacionales y eventos deportivos.

Medio Oriente, con más de 60 opciones para descubrir historia y cultura.

Asia, con más de 30 paquetes que conectan con destinos lejanos.

África, con más de 30, de la mano de Catai.

Islas del Pacífico, con más de 10.

Carlos Pérez, Miguel Galicia, Jordi Llorens, Alejandro Lavin y Iván López Miguel Galicia y Alejandro Lavín Carlos Pérez, Mario Mc Naught, Eduardo Marín, Angelica Mendoza, Israel Lozano, Iván Zambrano y Saúl Soto Miguel Galicia, Erika Barrera, Leslie Fernández y Alejandro Lavin Ricardo Peralta, Mario Mc Naught, Israel Lozano, Carlos Pérez, Miguel Galicia, Eduardo Marín, Javier Linares y Saúl Soto Esthepani González y Javier Linares Saúl Soto, Jennifer Corona, Jorge Valdez y Dulce Mendoza Marco Ibarra, Carlos Pérez, Alejandra Martínez y Olga Acosta Fernanda Garza, Andrea Castañeda y Karol Cuadra Lizeth García y Gabriela Rojas Julián Gutiérrez, Miguel Galicia, Andrés Sandoval, Leticia Mayer y Dayana Ruiz Ana Laura Vázquez y Mario Mc Naught

Travel Shop anuncia alianza con Special Tours para 2026

Para el próximo año, Miguel Galicia dio a conocer su alianza estratégica que ofrecerá nuevas alternativas de viaje a los mexicanos.

“Entre lo que traemos para 2026 está nuestra alianza con Special Tours, una empresa que todos hemos escuchado, pero que hoy oficialmente la nombramos un proveedor estratégico”, dijo.

Alejandro Lavín, director Comercial global de Special Tours, destacó que la tour operadora, especializada en circuitos y con 50 años de experiencia, se ha convertido en una marca de referencia para los viajeros de habla hispana en los cinco continentes.

“Special Tours, como digo yo, viaja junto a sus pasajeros y cumple los sueños de cada uno de ellos. Y no solamente como expertos, que sí lo somos; lo que ahora queremos es realmente identificarnos como verdaderos compañeros de viaje”, señaló Lavín.

En este sentido, destacó que ésta compañía se diferencia por contar con la mayor oferta de itinerarios regionales, es decir, circuitos país por país que permiten vivir algo realmente distinto cuando el pasajero está en el destino.

“Nosotros garantizamos que vamos a cuidar a cada uno para que vuelva, porque siempre vamos a ponerlo en el centro. Queremos que regrese a nosotros. Estamos súper felices de poder estar hoy aquí y, además, de la mano de Miguel Galicia. El estar juntos y hablando de esta alianza estratégica es para mí un verdadero orgullo. Gracias por todo lo que han hecho para que esto suceda”, finalizó.