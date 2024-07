Halloween Horror Nights de Universal Studios anuncia casa embrujada: “Ghostbusters: Frozen Empire»

Comparte este contenido

«Ghostbusters: Frozen Empire» será la nueva casa embrujada que estará presente para aterrorizar a los visitantes en Halloween Horror Nights de Universal Orlando Resort. Este festival del miedo comienza el 30 de agosto, y en Universal Studios Hollywood, el 5 de septiembre.

“Ghostbusters: Frozen Empire” se inspira en el último capítulo de la franquicia Ghostbusters (Los Cazafantasmas). Se incluirán así fantasmas, criaturas y personajes icónicos de la querida serie clásica. Al entrar, te sentirás transportado a la ciudad de Nueva York, donde la familia Spengler se une a los Cazafantasmas originales, quienes ahora están al mando de un laboratorio de investigación ultrasecreto para su empresa de cazar fantasmas.

También se hará mención del descubrimiento de una antigua reliquia que ha liberado al espíritu vengativo de Garraka, un ser que puede congelar a todos hasta la muerte. Es ahí cuando te unirás a los nuevos y antiguos Cazafantasmas para salvar al mundo de una segunda Edad de Hielo.

¿Qué habrá en Ghostbusters: Frozen Empire?

Al ingresar a Ghostbusters: Frozen Empire, te encontrarás la tienda Ray’s Occult Books, caminarás por el laboratorio de alta tecnología y contención de los Cazafantasmas, e incluso ingresarás al sistema de alcantarillado de la ciudad de Nueva York.

Claro que hay viejos conocidos, como fantasmas pegajosos y villanos que buscan venganza.

Los boletos seleccionados para Halloween Horror Nights de Universal Orlando ya están a la venta, incluidos boletos de una sola noche, Express Passes, el R.I.P Tour, que ofrece entrada prioritaria a las casas embrujadas, y el recorrido Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, que tiene una visión de cómo los sustos se materializan en un viaje diurno con luces a través de casas embrujadas seleccionadas.