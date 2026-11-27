A petición popular regresa Downtown Newark for the Holidays, que promete sorprender a chicos y grandes en esta Navidad a lo largo de un mes, es decir, podrás gozar de su energía magnética e invernal hasta el 3 de enero de 2027.

La chispa navideña, se enciende con eventos culturales, luces, música, pero sobre todo con mucha diversión:

Mulberry Commons : Se vuelve su corazón gracias a la pista de hielo que brilla desde el miércoles a viernes para invitarte a vivir aventuras congeladas que se prolongan hasta el fin de semana. No puedes dejar de subirte a los carritos chocones o rentar un iglú para tomarte selfies. Por supuesto, que tendrá un mágico árbol navideño y la presencia de Santa. Si quieres disfrutar de un cóctel de temporada, dirígete a Biergarten. Para completar la experiencia habrá un mercado navideño con vendedores locales.

: Se vuelve su corazón gracias a la pista de hielo que brilla desde el miércoles a viernes para invitarte a vivir aventuras congeladas que se prolongan hasta el fin de semana. No puedes dejar de subirte a los carritos chocones o rentar un iglú para tomarte selfies. Por supuesto, que tendrá un mágico árbol navideño y la presencia de Santa. Si quieres disfrutar de un cóctel de temporada, dirígete a Biergarten. Para completar la experiencia habrá un mercado navideño con vendedores locales. Carrusel de Military Park : Se convertirá en el ícono local que hará girar a todas las familias. Los paseos son gratuitos y el carrusel funciona los jueves y viernes de 15:00 a 20:00 horas y los fines de semana de mediodía a 20:00 horas, en 51 Park Place.

: Se convertirá en el ícono local que hará girar a todas las familias. Los paseos son gratuitos y el carrusel funciona los jueves y viernes de 15:00 a 20:00 horas y los fines de semana de mediodía a 20:00 horas, en 51 Park Place. Jewel Box Jams en Gateway Junction : Presentará música en vivo con acentos navideños en un formato íntimo. Janetza Miranda abre el 2 de diciembre, Tiger James toma el relevo el 9 y Nicole Inocent cierra el 16. Tres jueves para descubrir el talento local mientras recorres el centro.

: Presentará música en vivo con acentos navideños en un formato íntimo. Janetza Miranda abre el 2 de diciembre, Tiger James toma el relevo el 9 y Nicole Inocent cierra el 16. Tres jueves para descubrir el talento local mientras recorres el centro. Mercado navideño del NJPAC : Encontrarás a más de 30 artesanos reunidos en una carpa exterior con calefacción, con joyería artesanal, ropa, artículos para el hogar y obras de arte. Es la alternativa para encontrar regalos con una historia y un rostro detrás. Abierto del 10 al 13 y del 17 al 20 de diciembre, de mediodía a 20:00 horas.

: Encontrarás a más de 30 artesanos reunidos en una carpa exterior con calefacción, con joyería artesanal, ropa, artículos para el hogar y obras de arte. Es la alternativa para encontrar regalos con una historia y un rostro detrás. Abierto del 10 al 13 y del 17 al 20 de diciembre, de mediodía a 20:00 horas. Festival y mercado de Kwanzaa : Emergerá el 19 de diciembre, de 13:00 a 18:00 horas. en el NJPAC, la ciudad celebra con una ceremonia de encendido de velas y programación basada en los siete principios. Es la actividad que le da profundidad a la temporada y conecta al visitante con la comunidad.

: Emergerá el 19 de diciembre, de 13:00 a 18:00 horas. en el NJPAC, la ciudad celebra con una ceremonia de encendido de velas y programación basada en los siete principios. Es la actividad que le da profundidad a la temporada y conecta al visitante con la comunidad. Espectáculos en vivo: The Prudential Center, Newark Symphony Hall, Newark Makerhoods y The Pillars completan la cartelera con propuestas que van del concierto al teatro.

Es una alternativa perfecta para disfrutar con la familia, los amigos y la pareja. Tú decides con quién ir.