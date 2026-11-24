Los parques temáticos siempre tratan de ofrecer lo más novedoso estén en funcionamiento o se encuentren en plena construcción; la apuesta es sorprender a los visitantes. En días pasados fue anunciado el ingreso de Delia y Soluma, los primeros héroes del universo de BON, el parque temático del lujo de Vidanta Nuevo Vallarta.

La jugada no es sumar una atracción a un parque existente, sino crear grandes aventuras. BON es una tierra de selvas, ríos y leyendas ancestrales custodiada por guardianes vinculados a cuatro cristales mágicos, uno por elemento.

Delia y Soluma son solo el comienzo de aventuras con héroes ancestrales. Una serie animada original está en desarrollo y más detalles.

La historia de una valiente

Mientras tanto, te revelamos un poco sobre Delia, quien es valiente, ingeniosa y ferozmente protectora. Fue criada por su abuela en una cabaña en los confines de los bosques de BON. Su abuela la fue preparando y le confió un cristal heredado entre las mujeres de su familia, que encierra una lección de vida:“ Si amas al mundo, él te corresponderá”. Cuando la selva parece perder su canto, un antiguo peligro despierta. Será cuando Delia descubra que la leyenda no era un mito.

Intrépida narrativa

Lo más divertido es que los visitantes la acompañarán en la intrépida aventura, no serán simples espectadores. Pero, ¿qué encontrarás? La emocionante odisea se desarrollará a bordo de una montaña rusa con la narrativa inmersiva de un dark ride; integrará vehículos suspendidos, propulsión controlada individualmente y rotación de 360 º, que se moverán como una coreografía al compás de la vibrante historia. Con los pasajeros suspendidos bajo la vía, cada giro tendrá una perspectiva diferente.

Soluma, el guardián que despierta

Mientras que Soluma es un jaguar gigante, espíritu de la vida y el cielo. Permaneció petrificado desde la época de los primeros guardianes y despierta ante el llamado de la flauta de Delia. Será el animatrónico para exteriores más grande jamás construido. Se ubicará sobre la fachada de BON, donde recibirá a los visitantes desde febrero de 2027.

BON abrió de forma preliminar el 24 de octubre de 2026, solo para huéspedes y miembros de VidantaWorld. La inauguración al público llega en 2027, y las fechas de Delia’s Adventure se anunciarán pronto.