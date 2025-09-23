Del Wine Sea Fest al Gran Maratón Chevron 2025, ¿qué hacer en Mazatlán?

El 2025 entra en su recta final y Mazatlán prepara una agenda llena de sabor, cultura y deporte. De octubre a diciembre, este puerto del Pacífico mexicano ofrece experiencias únicas que lo consolidan como uno de los destinos más atractivos para cerrar el año. Si buscas actividades en Mazatlán, aquí tienes las que marcarán la temporada.

Octubre: beisbol, vino y cultura

El 16 de octubre, el Estadio Teodoro Mariscal vibrará con el arranque de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, donde los Venados de Mazatlán enfrentarán a los Jaguares de Nayarit. El beisbol marca el inicio de una temporada esperada.

El Wine Sea Fest transforma el Baraka Beach Club en un festín gastronómico frente al mar el 18 de octubre. Chefs, sommeliers y más de 60 vinícolas ofrecerám paellas, pescados zarandeados y vinos internacionales, con espectáculos culturales y música en vivo.

A lo largo del mes también se desarrolla el Festival Cultural Mazatlán, que en su edición 33 lleva danza, ópera, teatro y exposiciones a escenarios como el Teatro Ángela Peralta y las plazuelas del Centro Histórico.

Noviembre: ciclismo, maratón y tradición

El 9 de noviembre, ciclistas de todo nivel participarán en L’Étape Mazatlán by Tour de France, con rutas de 40, 60 y 120 kilómetros por el malecón y paisajes locales.

Del 29 al 30 de noviembre, el Gran Maratón Chevron Mazatlán 2025 reunirá a corredores en distancias de 5K, 10K, 21K y 42K. La ruta al atardecer y el espectáculo de pirotecnia lo convertirán en uno de los eventos deportivos más destacados del país.

Ese mismo mes, el Día de Muertos llenará el Centro Histórico con altares, cempasúchil y callejoneadas. La presencia de catrinas y música en vivo dará vida a una de las tradiciones más importantes de México.

Diciembre: espíritu navideño frente al mar

En diciembre, el puerto celebrará la Navidad con una villa temática, pista de hielo, tren de Santa y espectáculos de nieve artificial frente al mar. Un contraste único que hizo de Mazatlán un destino especial en la temporada invernal.

Las actividades en Mazatlán demuestran que el destino combina cultura, deporte y tradición en un escenario incomparable para turistas nacionales e internacionales.