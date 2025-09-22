Explora Machu Picchu, Cusco y más con los paquetes especiales de Euromundo

Perú tiene mucho que dar a los turistas: desde su emblemático santuario histórico de Machu Picchu hasta la vibrante ciudad de Cusco, pasando por una rica y diversa gastronomía ideal para quienes buscan sabores nuevos. Euromundo te invita a descubrir esta joya andina, que destaca por sus impresionantes paisajes y reservas naturales, perfectos para quienes desean conectar con la naturaleza.

Durante la capacitación online «Nuestro Mundo», la operadora turística dio la bienvenida a Estefany Agapito, promotora del destino, quien presentó las novedades del país y los paquetes de viaje disponibles.

Entre las ofertas destacadas se encuentra el paquete «Descubre Perú», con una duración de siete días y cinco noches, que forma parte del paquete Prime. Este recorrido permite a los viajeros conocer lugares emblemáticos como Machu Picchu, el Valle Sagrado, Cusco y Lima, e incluye entrada gratuita a Machu Picchu, mejoras de categoría (upgrade) en tren y hospedaje, así como salidas garantizadas desde dos personas.

«Es un imperdible. Más que una simple checklist, es un lugar que te cambia. Sientes que el alma y la mente regresan diferentes después de conocer Machu Picchu», destacó Agapito.

Euromundo presentó su segundo paquete destacado: «Disfruta Perú», con nueve días y siete noches de recorrido por los principales atractivos. Este paquete resalta por su estadía de dos noches en el Valle Sagrado, y brinda la oportunidad de complementar la experiencia con una excursión a la montaña Vinicunca o la Laguna Humantay, también conocida como la Montaña de los Siete Colores. Además, los viajeros podrán visitar Cusco, Lima y Machu Picchu, integrando cultura, naturaleza y aventura en un solo viaje. Esta oferta ofrece salida todos los viernes y está disponible en la plataforma de reserva de Euromundo.

Ambos paquetes se encuentra en Grand Deal con vuelos de Volaris y en Vamos con Todo con vuelos a Aeroméxico.

Euromundo ofrece seguridad total para visitar Machu Picchu

Pese a que las entradas a Machu Picchu están sujetas a limitaciones que han ocasionado la cancelación de algunos paquetes turísticos, Euromundo garantizó el ingreso al santuario en todas sus salidas programadas. Esto significa que todo turista que realice su reserva con la operadora podrá visitar este importante atractivo turístico sin inconvenientes.

«Destacamos que nuestras salidas están garantizadas desde el momento en que el cliente reserva su paquete. Lo primero que hacemos es asegurar la entrada, incluso antes de emitir el boleto de avión.

Esto se debe a que, para la mayoría, el principal motivo de viajar a Perú es conocer este mítico lugar. Por eso, queremos que nuestros viajeros tengan la total confianza y seguridad de que con Euromundo las entradas están garantizadas, tanto en el paquete ‘Descubre Perú’ como en ‘Disfruta Perú’”, concluyó la promotora.