Frameless: La aventura multisensorial de arte en Londres

Frameless redefine el concepto de arte inmersivo en Marble Arch, presentando un espectáculo visual sin precedentes en el Reino Unido. Este espacio, con sus 30,000 pies cuadrados, ofrece una experiencia multisensorial a través de cuatro galerías distintas con 42 obras maestras, cada una diseñada para transformar la manera en que interactuamos con el arte.

Al entrar a Frameless, te embarcas en un viaje cultural que puedes explorar a tu propio ritmo. Las opciones son amplias y permiten al visitante elegir el orden de las galerías, asegurando una experiencia personalizada y única cada vez. Mientras recorres el lugar, puedes hacer una pausa para disfrutar de una comida o bebida en el relajante Café Bar del sitio, o incluso llevarte un recuerdo de la tienda de regalos, meticulosamente surtida.

La música desempeña un papel crucial en la atmósfera, con cada galería ofreciendo composiciones únicas. Nick Powell ha compuesto las bandas sonoras originales para las galerías «Color in Motion» y «The Art of Abstraction», mientras que Chapman Hammond cura «Beyond Reality» y «The World Around Us». Este fondo musical se reproduce a través de 158 altavoces de sonido envolvente, creando una atmósfera envolvente y totalmente absorbente.

Para aquellos interesados en aprender más sobre las obras expuestas, Frameless ofrece una galería de cruce equipada con códigos QR que proporcionan información detallada y traducida en nueve idiomas. Los visitantes pueden descargar esta información a sus teléfonos, proporcionando una guía práctica y accesible durante su visita.

Esta experiencia es un lienzo en constante evolución. A lo largo del año, el espacio acoge una variedad de eventos especiales y pop-ups, desde sesiones de yoga hasta noches románticas y eventos culturales. También se ofrecen sesiones accesibles, como visitas guiadas en lenguaje de señas y audiodescripciones, asegurando que todos puedan disfrutar de este espacio único.

Con una combinación de arte, tecnología y diseño, Frameless invita a todos los entusiastas del arte y visitantes curiosos a explorar, interactuar y reimaginar el arte en un entorno completamente nuevo.

