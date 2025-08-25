Festival de la Enchilada 2025: Todo lo que necesitas saber sobre fechas, lugares y actividades

Como cada año, el Festival de la Enchilada se alista para deleitar a los capitalinos con una gran variedad de este platillo tradicional, el cual se ha convertido en uno de los íconos de la gastronomía mexicana, y este año no será la excepción: cientos de personas podrán disfrutar su sabor en este esperado evento.

Con una amplia oferta de guisos y productos artesanales, el Festival de la Enchilada 2025 promete deleitar a los paladares más exigentes. Un total de 24 expositores presentarán distintas versiones de este plato, destacando la riqueza y diversidad culinaria de la demarcación.

Desde las clásicas enchiladas verdes y rojas hasta propuestas más innovadoras con salsas, proteínas y combinaciones únicas, habrá opciones para todos los gustos. Por lo que, te recomendamos ir con buen apetito, ya que la oferta gastronómica será amplia y variada.

También habrá venta de artesanías y otros antojitos mexicanos, mientras los comensales disfrutan de exposiciones temáticas, espectáculos musicales y danza.

¿Cuándo y dónde será el Festival de la Enchilada 2025?

El Festival de la Enchilada estará abierto del 31 de agosto al 7 de septiembre, ofreciéndote ocho días para pasarla bien en familia de este delicioso platillo.

El evento se realizará en la explanada de la alcaldía Iztapalapa, ubicada en la calle Aldama, barrio San Lucas, código postal 09000, Ciudad de México. Estará abierta al público desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.

La entrada es completamente gratuita; sin embargo, el precio de las enchiladas varía entre 100 y 250 pesos dependiendo la especialidad.

¿Qué variedades de enchiladas podrás disfrutar en el Festival?

Durante el evento, tendrás la oportunidad de gozar de una increíble opción de 250 versiones diferentes de esta delicia, cada una con un sabor único y especial.

Ya sea que prefieras probar combinaciones exóticas y poco comunes, o si eres más de los sabores clásicos y populares, encontrarás opciones que se adaptan a todos los gustos.

Entre las especialidades mexicanas más populares que podrás degustar se encuentran las tradicionales enchiladas suizas, enchiladas de mole, de camarón, salsa verde, salsa roja, así como las exquisitas enchiladas mineras, potosinas, placeras, zacatecanas, de nata, mantarraya, y muchas más. Cada una con su toque especial y sabores auténticos que reflejan la riqueza culinaria de distintas regiones.

Es un plan ideal para experimentar en pareja o con amigos, ya que, además de la increíble oferta gastronómica, podrás degustar de espectáculos en vivo y conciertos que harán de este día una experiencia inolvidable.