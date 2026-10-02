Experiencias y sabores de Quebec

¿Sabías que Quebec es la provincia más grande de Canadá?, y ¿qué su territorio tiene casi el mismo tamaño que la República Mexicana? Así es, situada en la parte oriental del país, es de fácil acceso, pues solo hay que tomar un vuelo a Montreal que ofrece conexiones a lugares impresionantes.

Se realizó una presentación centrada en promover viajes salpicados de vivencias de lujo con la participación de socios de Bonjour Quebec que mostraron destinos, actividades estacionales y experiencias culturales en toda la provincia. Para finalizar, el selecto grupo de agentes de viajes tuvo la oportunidad de preparar platillos de la región de la mano de los anfitriones.

El destino de las cuatro estaciones

“Una vez que descubras las diversas propuestas que tiene Québec para todos los gustos, podrás crear itinerarios en cualquier época del año”, señaló Jorge Hernández por la representación de Quebec. Conoce lo que ofrece la provincia:

Parada estratégica, si ya llegaste vía Montreal, haz una escala antes de continuar y goza de la Grand Rue en el Viejo Montreal, del Cirque du Soleil en verano o de las vistas panorámicas del Monte Royal, que no es superado por ningún edificio por normativa.

Experiencias únicas: AURA, disfrutar de luz y sonido dentro de la Basílica de Notre-Dame por las tardes. En invierno apuesta por el Igloofest, un festival de música electrónica al aire libre. Camina sobre la nieve en raquetas o goza del tubing sin necesidad de salir de la ciudad, en Parc du Mont-Royal.

El encanto de Quebec, que ha sido nombrada durante 11 años consecutivos como uno de los sitios más destacados de Canadá por Travel + Leisure, está a sólo 150 minutos en coche y cuatro horas en tren desde Montreal. Con escenarios naturales únicos como las cataratas de Montmorency, más altas que las del Niágara, y cuatro estaciones de esquí en las cercanías.

Experiencias únicas: Hospédate en el Hôtel de Glace, el único construido en hielo en Norteamérica o en Wendake, un hotel que es de la comunidad indígena hurón-wendat, que ofrece cocina tradicional, cultura en su museo y cocina tradicional. Goza de la cocina boreal con ingredientes provenientes del bosque en Tanière, que se ubica en un edificio del siglo XVIII.

La dualidad de Outaouais, Un mosaico de naturaleza, paisajes y sabores, a dos horas de Montreal y cuatro de Quebec por carretera. También se puede llegar en tren. Un destino salpicado por la cultura indígena de la región, que posee mil 500 lagos para realizar actividades al aire libre.

Experiencias únicas: Hospédate en Fairmont Le Château Montebello, el chalet de tronco más grandes del mundo con una gastronomía excepcional. Sumérgete en la red de senderos del Parque Gatineau, a pocos minutos de Ottawa Gatineau, que despliega colinas, ríos y valles; práctica escalada, deslízate en tirolesa, canotaje, natación y pesca. Mientras que el parque Omega, en Montebello, es ideal para conocer animales canadienses.

Los tesoros naturales de Saguenay-Lac-Saint-Jean

Te cautivarán, a tan sólo cinco horas en carretera desde Montreal o a una hora de vuelo hasta Saguenay, definida por el río Saguenay, el fiordo de Saguenay que se puede recorrer a bordo de un bateau-mouche en verano y el lago Saint Jean permite vivir de la Véloroute des Bleuets en bicicleta. Ideal para alojamiento bajo las estrellas.

Experiencias únicas: Explora el Parc National de la Pointe Taillon con rutas para bicicletas y playas a orillas del lago; Parc National du Fjord-du-Saguenay, ideal para senderismo y glamping; Parc National des Monts-Valin, alberga el valle de los Fantasmas, porque los árboles están cubiertos de nieve.

Encuentra el bienestar Laurentides. Ubicada a dos horas de Montreal y cerca de Ottawa; es de fácil acceso por Uber, autobús o transporte privado. Es un lugar familiar que en otoño brinda una ruta agroturística para ver la cosecha de manzanas y calabazas al sur o subir al Sentier des Cimes, una pasarela elevada entre las copas de árboles que llega a una torre panorámica.

Experiencias únicas: Te cautivará con la antigua vía de tren P’tit Train du Nord, que actualmente es una ruta para explorar en bicicleta de Montreal a las Laurentides. Sumérgete en cualquiera de sus 10 circuitos termales y sumérgete en la termoterapia. Visita las granjas que ofrecen productos medicinales envasados y creados con plantas endémicas por las naciones antiguas.

El dinamismo invernal de Mont-Tremblant.

Punto por excelencia de esquí, ya que cuenta con 102 pistas, y además ofrece una diversidad de actividades bajo el manto blanco de la nieve, disponible desde finales de octubre hasta abril. Brinda un servicio directo de autobús desde Montreal y sin paradas.

Experiencias únicas: Reserva con anticipación clases de esquí para niños y adultos. Conoce el único resort ski-in y ski-out del mundo. Sube a su góndola panorámica. Prueba su gastronomía en 47 restaurantes.

Sabores únicos

Una vez que los agentes de viajes conocieron las diversas propuestas que encierra Quebec, llegó el momento de afilar los cuchillos, calentar las sartenes y aromatizar el espacio mientras disfrutaron de una interactiva clase de cocina.

Aprendieron a preparar tres platillos típicos de la zona: Aromática sopa de cebolla que se sirvió con crouton con queso; la crujiente Poutine que lleva papas fritas muy doradas cubiertas de queso fresco y gravy; el toque dulce de Grand Père, bolitas de masa dulce que se cuecen en jarabe de arce hirviendo, esponjosas por dentro.