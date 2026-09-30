Apuesta por lo mejor de Canadá con Juliá Tours

British Columbia, Vancouver, Victoria, Whistler, cada una por separado, ofrecen experiencias que van más allá de lo conocido. Por eso, Juliá Tours reunió a agentes de viajes para brindarles recursos para crear itinerarios, guías día a día, sin sobrecargarlas ante el cúmulo de opciones. El claro objetivo es facilitar su labor de venta.

Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia; por ello tiene mucho que ofrecer, además de sus escenarios naturales. Los invitados especiales viajaron desde este país de Norteamérica hasta la CDMX para mostrar las maravillas de sus destinos. Érika Valerio, ejecutiva Comercial Juliá Tours, fue la anfitriona que dio paso a las presentaciones de los expertos.

La esencia natural de British Columbia

Esta isla, llamada Supernatural British Columbia, destaca por sus rutas icónicas en su inmensidad geográfica con conexiones a las comunidades locales. Es posible diseñar recorridos temáticos por zonas:

Rainforest to Rockies es ideal para sumergirse en bosques templados costeros que conducen a las imponentes montañas Rocosas que limitan con Alberta por carretera, apuesta por la ruta 99 y para algo más glamuroso elegir el tren de lujo Rocky Mountaineer.

Infinite Coast, se enfoca en los fiordos remotos e islas en el océano Pacífico con Haida Gwaii.

Experiencias indígenas, para quienes buscan inmersiones culturales la apuesta es explorar con guías de las Primeras Naciones, por ejemplo en canoas tradicionales.

Visitas a los viñedos en el valle de Okanagan.

Dinámicas cosmopolitas en Vancouver

Combina una metrópoli rodeada de mar, bosques y montañas. Krista Alcazar, señaló que es posible disfrutar de la belleza de las montañas de Cypress Mountain y Grouse Mountain a sólo 20 minutos, ideales para esquiar en invierno o descubrir sus espacios:

Gastown es el barrio original de la ciudad, ideal para compras, cafés y restaurantes.

Chinatown, originada por los trabajadores chinos que construyeron el ferrocarril, y hoy cuenta con restaurantes, panaderías y tiendas de ingredientes. Durante el invierno se celebra el Año Nuevo Lunar con dragones y actuaciones.

Canada Place, se cubre con la esencia de la Navidad y ofrece el Canadian Trail.

Robson Street es la zona de compras, con una pista de hielo al aire libre gratuita en un extremo durante el invierno.

Atracciones principales: Vancouver Lookout, una torre con vistas de 360º ; el acuario de Vancouver que rehabilita animales marinos y los jardines botánicos de VanDusen, que celebran el festival de las Luces en Navidad.

Aventuras ilimitadas en Whistler

No es una sola montaña, sino una cordillera que se extiende desde el Polo Norte hasta la Sierra Madre Occidental. Probablemente por ello es el destino de esquí más importante de Norteamérica, con el concepto ski-in/ ski-out, según palabras de Fernando Santibañez. Imagínate, la temporada de esquí va del 25 de noviembre hasta mayo. ¿Qué se puede hacer en esta villa peatonal?:

Un paraíso para las compras con más de 200 tiendas y una gran oferta gourmet en 126 restaurantes.

Sube a la góndola Peak to Peak, que conecta las cimas de las montañas Blackcomb y Whistler en 11 minutos, recorriendo 4 kilómetros a 750 metros de altura, con cabinas para 12 personas y opciones con fondo de cristal.

Relajación en el Scandinave Spa, al aire libre con baño de vapor a 30 grados y piscinas de 0 grados, que promete eliminar toxinas y reparar el cuerpo tras esquiar.

Vive Vallea Lumina, un espectáculo nocturno interactivo de luces, sonido, hologramas y música a lo largo de un sendero pavimentado en el bosque.

El encanto británico de Victoria

Ari Martínez, representante de Victoria, enfatizó que es la capital de la provincia de la Columbia Británica, ubicada en el extremo sur de la isla de Vancouver, cercana a la frontera con EE.UU protegida por las bahías, lo que le otorga el clima más templado de Canadá. Desde Vancouver es bastante económico llegar en helicóptero o hidroplano. Es conocida por:

Ser la capital de las bicicletas, lo que facilita explorarla.

La capital del brunch, porque su cultura gastronómica está orientada a desayunos tardíos elaborados con ingredientes de la economía circular provenientes de granjas situadas a menos de 10 km.

Los jardines Butchart, con 900 especies de flores. En Navidad no hay floración pero sí un festival de iluminación navideña.

Malahat Skywalk, una torre en espiral de 10 pisos con tobogán y cubo de cristal suspendido.

La tradición del té de la tarde, que puedes disfrutar en el hotel Fairmont Empress.

Como te podrás dar cuenta, las opciones son ilimitadas para vender estos destinos de Canadá.