Expedia TAAP lanza la primera gran oleada de viajes de 2026 y promociones

El inicio de 2026 llegó con una de las campañas más esperadas por los agentes de viajes. Expedia TAAP activó su primera gran oleada de promociones del año, con descuentos de 25 % o más en miles de hoteles alrededor del mundo, una oportunidad clave para quienes planifican con anticipación.

Cada enero, el interés en salidas aumenta de forma significativa, impulsadas por turistas que organizan escapadas, vacaciones largas o experiencias especiales para los siguientes meses. En este contexto, Expedia TAAP puso en marcha una oferta de inicio de año que se mantiene vigente del 6 de enero al 2 de febrero de 2026, con fechas disponibles del 6 de enero al 13 de septiembre de 2026.

Esta campaña permite a las agencias acceder a tarifas preferenciales en una amplia variedad de alojamientos, desde hoteles urbanos y resorts todo incluido hasta rentas vacacionales en destinos de playa, naturaleza y ciudades internacionales. El catálogo forma parte del ecosistema de Expedia Group, que reúne más de 3 millones de propiedades y millones de opiniones verificadas de huéspedes.

Además de los descuentos, Expedia TAAP refuerza su propuesta de valor para 2026 al ofrecer herramientas diseñadas para agilizar el trabajo diario de los agentes. La plataforma facilita procesos de búsqueda y reservación, da la posibilidad filtrar propiedades Premium y Premium Plus, y brinda acceso a opciones reembolsables en más del 70 % de los alojamientos, una ventaja importante para viajeros que priorizan flexibilidad.

Expedia TAAP con gran alcance global

Actualmente, más de 37 mil agencias utilizan Expedia TAAP de forma activa y se realizan más de 10 millones de búsquedas mensuales dentro de la plataforma, cifras que reflejan su alcance global y su relevancia dentro del canal B2B. A esto se suma una red que integra actividades, renta de autos y vuelos con más de 500 aerolíneas, lo que permite construir itinerarios completos desde un solo entorno.

Para quienes aún no forman parte del programa, Expedia TAAP invita a registrarse y comenzar 2026 con acceso a tarifas competitivas, soporte multicanal y promociones que no se encuentran en sitios abiertos al público. Esta primera oleada del año marca el arranque de una temporada clave para anticipar ventas y fortalecer la planeación de viajes durante los próximos meses.