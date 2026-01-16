El renacimiento de los viajes en tren

El «Rail Renaissance» reconfigura la industria turística en 2026: el mercado ferroviario de pasajeros proyecta un valor de $386 mil millones de dólares para 2030. Con un crecimiento interanual del 40 % en el segmento de lujo y nuevas rutas nocturnas trans europeas, el tren se consolida como el eje estratégico.

Obedece a dos tendencias, conciencia climática y viajes lentos, por lo que ha recobrado paulatinamente presencia en el escenario mundial. No sólo es una opción más ecológica, sino que te llevará a vivir sorprendentes aventuras mientras que exploras maravillosos escenarios. Se prevé que el transporte ferroviario de pasajeros crezca a una TCAC del 4.7 % a partir del 2025 y alcance los $386 mil millones de dólares en 2030, según The Business Research Company.

Reducción de la huella ambiental

Produce mucho menos carbono que los vuelos de corta distancia. La Agencia Europea del Medio Ambiente, detalla que emite hasta un 90 % menos de CO2 por pasajero, en comparación con los aviones y automóviles. Te olvidas de las aglomeraciones en horas pico en el aeropuerto, pero sobre todo los retrasos, y ni qué decir de las largas filas en la revisión de seguridad.

Pérdida de altitud

Otro factor, que puede ser clave en la expansión de los viajes en tren, es la reducción de vuelos de corta distancia en las aerolíneas, situación muy común, al menos en Europa. Skift Research, detectó que los vuelos de al menos 800 kilómetros, se han estancado en aproximadamente 3.1 millones anuales. Situación que obedece a una combinación de impuestos verdes y aumento de tasas aeroportuarias.

Todos a bordo

La plataforma Explora ha aumentado en un 25 % las reservas de viaje en tren. Mientras que Viajes sin Vuelo Byway detalló que en su caso, para el 2026 se han incrementado en un 80 %, en comparación con el 2024. Un estudio realizado por London North Eastern Railway informó que 53 % de los viajeros ahora prefieren este medio porque ofrece la oportunidad de desconectarse y relajarse. Los trenes de lujo no se quedan atrás, el Orient Express de Belmond reporta un crecimiento interanual del 40 % y una espera hasta de dos años.

Reactivaciones inminentes

Lo mejor es que las inversiones globales en infraestructura, como líneas de alta velocidad y rutas nocturnas, están logrando que el ferrocarril sea más accesible y eficiente. Por ejemplo:

Para junio de 2026 será el lanzamiento de la nueva ruta que une Ámsterdam y Bruselas con Suiza y Milán. El recorrido de 1 mil 100 kilómetros a través de cuatro países de Europa, será el primer servicio nocturno regular entre Italia y Ámsterdam.

Por su parte, European Sleeper reactivará su ruta París-Berlín, tres días a la semana, y hará una parada en Bruselas. La ventaja de estos viajes nocturnos es que hay compartimentos para dormir con literas, asientos reclinables; incluso contarán con carga para Wi-Fi.

Franca expansión

Statista reporta que se proyecta que la demanda mundial de pasajeros para viajes en tren interurbanos e internacionales crezcan hasta cinco veces para el 2050, con regiones como India con movimientos globales del 39 %, China 27 % y Japón 11 %, que lideran la actividad ferroviaria.

Sin lugar a dudas, el tren ofrece una experiencia para viajar sumamente útil para negocios o placer. Se proyecta que el mercado mundial de los vagones de tren supere los $10 mil 980 millones de dólares para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.6 % frente a los $7 mil millones de dólares del 2025, lo que impulsará la expansión de los servicios de pasajeros, de acuerdo con cifras de Research Nester.