¡Está de regreso! Universal Studios Hollywood abre sus puertas el 16 de abril

La espera terminó para Universal Studios Hollywood, ya que a partir del 16 de abril reanudará operaciones con increíbles sorpresas para todos.

Aunque con capacidad controlada para reforzar el distanciamiento físico y siempre con cubrebocas, a partir de esa fecha sólo los residentes de California podrán ir el parque temático por el momento. Deben saber que si bien la mayoría de las áreas estarán disponibles, algunas volverán paulatinamente.

“Estamos muy emocionados de poder abrir finalmente Universal Studios Hollywood, regresar a los colaboradores y dar la bienvenida a los visitantes para que disfruten de nuestras increíbles atracciones”, dijo Karen Irwin, presidenta y directora de Operaciones de Universal Studios Hollywood.

Adicionalmente, se anunció que comenzará esta apertura con días especiales adicionales para miembros de pases anuales y de temporada del 15 de abril al 16 de mayo. Será posible reservar el acceso en línea desde el lunes 5 de abril. El uso regular de sus pases será del 17 de mayo en adelante.

Los residentes del estado podrán adquirir sus entradas a partir del jueves 8 de abril dando clic aquí.

Quienes tengan boletos comprados no usados antes del 8 de abril de 2021 deberán hacer una reserva anticipada en UniversalStudiosHollywood.com para las fechas de su visita.

Con este regreso, Universal Studios Hollywood está listo para decir “acción” en el innovador “The Secret Life of Pets: Off the Leash!” y “Jurassic World — The Ride”, que presenta al espectacularmente realista dinosaurio, Indominus rex.

¡Bienvenida de nuevo la diversión!

