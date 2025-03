Epic Universe en México: Universal Destinations and Experiences realizó un Trade Show con operadores

Universal Destinations and Experiences realizó un Trade Show con operadores y agentes de viajes, donde se enfocaron en la próxima apertura de Epic Universe, uno de los cuatro parques de Universal Orlando Resorts.

Marcos Barros, vicepresidente de Ventas y Marketing de Universal Destinations and Experiences para América Latina, comentó que “México es un mercado estratégico, estaremos abriendo nuestro cuatro parque, Epic Universe, con ello nada volverá a ser igual”.

Dijo a los agentes de viajes que son grandes socios comerciales y sin ellos es imposible crecer. Apreció su trabajo y presentó a parte del equipo, Juliana Pisani, directora sénior de Marketing y a César Ortega, Business Development Representative.

Gabriella Cavalheiro, directora sénior de Desarrollo de negocios detalló que Universal Orlando Resort es un destino de al menos cuatro días, es muy completo, el nuevo parque cambia todo e invitó a los operadores presentes a que conozcan las nuevas atracciones.

Daniela Madrid, explicó que Universal Destinations and Experiences está presente en Orlando, Hollywood, Japón, Singapur y Beijing. Asimismo, anunció que este año abrirán Universal Horror Unleashed en Las Vegas en agosto de este año y Universal Frisco en Texas para 2026.

Detalló la información sobre los pases que existen y que pueden vender los agentes, enfocándose en las experiencias. También invitó a que se unan a Universal Partner Community con entrenamientos, certificaciones, materiales y beneficios. La app oficial Universal Orlando Resort es ideal para que los clientes visiten nuestros parques de una manera aún más conveniente.

El destino tiene eventos, cuatro parques, traslados, entretenimiento, compras y grandes hoteles, por ello cualquier persona puede disfrutar.

Epic Universe abrirá sus puertas el 22 de mayo y será todo un acontecimiento. Tiene 5 mundos, cada uno con sus novedades: Celestial Park, Super Nintendo World, Dark Universe, The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic y Cómo entrenar a tu dragón: Isle Of Berk.

Hoteles de Universal Orlando

César Ortega tuvo a su cargo la capacitación sobre los lugares donde pueden hospedarse y las razones más importantes para sí o sí, quedarse en uno de los resorts. Entre ellos se encuentran: Stella Nova, Cabana Bay, Hard Rock, Royal Pacific.

Hoteles temáticos, muchos de ellos son nuevos

Ubicación privilegiada

Beneficios en los parques

Opciones de entretenimiento

Variedad gastronómica

Valor accesible

Habitaciones de acuerdo a la dinámica de familias

¿Por qué comprar los tickets con un agente de viajes?

Entre los beneficios de hacerlo con una agencia están:

Financiamiento a plazos

Pago en moneda local

Evitar filas en la entrada del parque

Comprar en la taquilla del parque es más caro

Asesoría de un especialista

Soporte y asistencia

Atención en español

Acceso a tickets promocionales

Es muy sencillo vender las entradas, son solo cuatro pasos:

Seleccionar el número de parques Elegir el número de días de visita Ubicar la modalidad de acceso: Park-to-Park o Explorer Conoce la vigencia para el uso del ticket