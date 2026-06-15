¡Entérate! LXP Concierge DMC en Turquía servicio de excelencia

Con la experiencia y gran trayectoria de dos personas inigualables: Özer Turkey y Ferda Kali, se crea LXP Concierge DMC en Turquía, una empresa que brinda desde ya, lujo y servicio de excelencia a gran escala para visitar este hermoso país.

“La decisión de fundar nuestra propia empresa nació del deseo de reunir años de conocimiento, nuestra visión, perspectiva y valores bajo un mismo techo. Porque para nosotros el turismo no consiste únicamente en diseñar o planificar programas; significa construir confianza, conectar culturas y dejar recuerdos inolvidables en la vida de las personas”, comenta Özer Türksoy, gran fundador y un turistero admirado, querido y respetado en México por su extraordinaria trayectoria profesional, quien lleva años viniendo a nuestro país y trabajando en este sector.

LXP Concierge desea construir relaciones basadas en la confianza, cuidar cada detalle con precisión y transformar cada viaje en una vivencia personalizada y significativa.

“Una oportunidad que aproveché durante la preparatoria me llevó a México en 1994, lo que cambió mi vida por completo. Pasar un año en México, conociendo su cultura, idioma y gastronomía, fue como un sueño hecho realidad”, nos dice Özer.

Y agrega: “Mi vida laboral en el sector turístico, que comenzó en 1996, me trajo de vuelta a México, el país que tanto amaba; pero esta vez, todo era diferente. Porque ahora tenía la oportunidad de presentar mi país no solo a amigos de México, sino también de Colombia, Perú, Argentina, Chile, Panamá, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Compartir la riqueza histórica y cultural de mi país, así como sus sabores regionales cada vez más valorados y experiencias únicas, se ha convertido en una gran pasión para mí”.

Así es, Özer cumple su 30.º aniversario en el sector turístico, y con la experiencia adquirida durante más de tres décadas, se siente feliz de independizarse, dados sus enormes conocimientos y, presentar: “Los tesoros únicos de mi país a nuestros huéspedes en diferentes segmentos, desde programas FIT de lujo a medida hasta grupos de incentivos, se ha convertido no solo en una profesión, sino también en mi mayor afición y mi pasión”.

Su socia es Ferda, quien también posee una exitosa carrera turística: “Mi camino se cruzó con el turismo en 1996. Desde hace casi 30 años, este sector es mucho más que una profesión para mí: se ha convertido en una de las partes más importantes de mi vida”, nos comparte.

En efecto, Ferda inicio en la hotelería y también ha trabajado en algunas de las mayores agencias de Turquía, participando activamente en diferentes áreas del sector, desde operaciones de incoming, reservas y ventas hasta desarrollo de negocios. “Aprendí en el terreno, planifiqué en la operación, gestioné crisis y recibí huéspedes. En resumen, he vivido tanto el detrás de escena como el escenario de este negocio”.

Además, cuenta que le encanta hablar de Turquía: la rica historia de Estambul, la magia de Capadocia, la elegancia del Egeo: “Creo que cada destino tiene un alma y quiero que mis huéspedes realmente la sientan”.

Es así como, LXP Concierge DMC en Turquía, ofrece soluciones incoming de alto nivel, respaldadas por una sólida trayectoria en viajes leisure FIT y grupos de incentivos. Su especialidad es diseñar programas de viaje de lujo totalmente personalizados, meticulosamente creados según las expectativas de cada cliente.

Con la experiencia de ambos creadores, que siguen de cerca la evolución del turismo de lujo, integran cuidadosamente en cada programa las nuevas tendencias: experiencias exclusivas, accesos privilegiados, servicios personalizados y un enfoque de lujo sostenible.

“Gracias a nuestro profundo conocimiento local y a nuestros elevados estándares de servicio, transformamos cada viaje en una experiencia impecablemente planificada y verdaderamente memorable”.

Están desde ya a las órdenes del mercado mexicano… ¡llámales!

lxconcierge.com.tr