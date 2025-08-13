Amate Collection da la bienvenida a Mosaic Travel Experts

Gabriela Encinas, directora general de Amate Collection mostró su satisfacción al anunciar un nuevo y gran cliente que se suma a su portafolio de productos, “Nos emociona dar la bienvenida a Mosaic Travel Experts, líderes en viajes exclusivos a Marruecos, como parte de nuestra lista de representados”.

Explicó que Mosaic Travel Experts es una agencia receptiva destacada en Marruecos que ofrecen desde bodas de ensueño hasta tours personalizados, creando experiencias significativas y enriquecedoras. Con un profundo conocimiento local y conexiones garantiza un viaje Marroquí auténtico e inolvidable adaptado a las preferencias de los clientes.

Desde explorar Medinas hasta lujosos riadas y actividades para los viajeros mexicanos, poniéndose a las órdenes de los tour operadores de nuestro país.

Cabe destacar que Amate Collection, es una reconocida empresa que posee más de 15 años con un notado profesionalismo en el sector, “Preparamos viajes de lujo a la medida, con la pasión y excelencia en el servicio que nos caracterizan”, apuntó Encinas.

Y comentó que su empresa fue fundada con la idea de que viajar es la inmersión mas profunda que se puede hacer, “nuestro equipo de consultores dedicados se esfuerza por superar las expectativas, no solo en la elaboración de itinerarios a medida, eventos pintorescos sino también en avivar la emoción del descubrimiento y la anticipación de la aventura”.

Por ello, invitó a descubrir Marruecos, un enigmático destino en su catálogo Premium de experiencias 2025-2026.