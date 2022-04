Ellos son los padrinos del Discovery Princess, el nuevo barco de Princess Cruises

Comparte este contenido

Durante la tradicional ceremonia de nombramiento marítimo que se realizará en el Puerto de Los Ángeles el 29 de abril, Princess Cruises estará acompañado de grandes personalidades, los cuales serán los padrinos del lujoso Discover Princess.

“Reunir a estos cuatro expertos y personalidades para este barco hará aún más emocionante este momento”, dijo John Padgett, presidente de Princess Cruises. “Nuestros impresionantes padrinos, que representan lo mejor en comida, estilo, asombro y exploración, unen sus talentos imaginativos e inspiradores para celebrar esta ocasión trascendental. Esperamos explorar lo que todos podemos hacer juntos en el futuro”.

El navío tendrá a cuatro padrinos:

Randy Fenoli: Nacido en una granja de ganado en el Sur de Illinois. Famoso por ser un apasionado de la moda y el diseño. Estudió en el prestigioso Fashion Institute of Technology de Nueva York. De 2007 a 2012, Randy trabajó como director de moda en el salón nupcial Kleinfeld de Nueva York, donde asesoró a casi 15 mil novias al año. Hoy como la estrella de “Say Yes to the Dress” de TLC, “Big Bliss”, “Randy Knows Best”, “Randy to the Rescue”, “Say Yes to the Dress Benelux” y “Say Yes to the Dress America”.

Chef Alex Guarnaschelli: De renombre mundial que, después de asistir a La Varenne Culinary School en Borgoña, Francia, comenzó su viaje culinario internacional entrenándose en París y Nueva York. Colabora en la galardonada serie digital Fix Me a Plate y es autora de tres libros de cocina, incluido “Cook With Me: 150 Recipes for the Home Cook (2020).

Adam Savage: Diseñador y fabricante de efectos especiales, personalidad de televisión y productor, presentador original de la serie Mythbusters de Discovery nominada al Emmy. Ha construido de todo, desde budas gigantes y armas futuristas hasta esculturas de bellas artes. Es editor en jefe y creador principal de contenido en Tested.com.

Page Turner: Un famoso empresario extraordinario, corredor de bienes raíces, experto en flipping, productor ejecutivo, presentador de televisión, estratega de visión y fundador de EGAP Real Estate y Do the Work, Inc.

