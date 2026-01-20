El trío de lujo europeo para 2026

El turismo de alta gama en 2026 se redefine por la autenticidad y el bienestar. Mientras Ámsterdam proyecta un mercado de $12 mil 950 millones de dólares impulsado por la hotelería de alto nivel, Dublín se consolida como el destino líder para viajeros en solitario según TripAdvisor 2026. Por su parte, Cracovia emerge como el epicentro del «slow travel» tras un incremento del 229 % en interés de lujo, según Zicasso.

Este año que recién inicia, el luxury travel se orienta a actividades significativas que se complementan con bienestar. Más que buscar estatus, se centran en la autenticidad y en el propósito. Aunque Virtuoso señala que los adeptos a este tipo de travesías quieren celebrar éxitos, sentir la emoción de explorar nuevos destinos, pasar tiempo con los seres queridos y escapar del mal tiempo. Hacerlo a un ritmo lento, también es vital.

Escapadas salpicadas de historia y lujo

Así que si eres parte de este segmento de los trotamundos, tal vez te interese alguna de nuestras recomendaciones, que se encuentran en Europa, poseen riqueza cultural y sofisticación moderna:

1- Ámsterdam

Se encuentra al alza entre las opciones opulentas. Se proyecta que el sector del turismo de los Países Bajos llegue a los $12 mil 950 millones de dólares en 2030, con un crecimiento anual compuesto del 7.8 % impulsado por los hoteles de alta gama, señala Grand View Horizon.

La capital de la vida relajada, conocida por su extensa red de carriles de bicicleta, prioriza el autocuidado y la reflexión. Recorre su famoso Grachtengordel, su Anillo de Canales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un Saloon Boat, embarcaciones históricas que datan de 1920. Dos paradas imperdibles son la Casa de Ana Frank y el Rijksmuseum, que alberga más de 8 mil obras representativas de la región que incluyen piezas maestras de Vermeer, Rembrandt y Van Gogh.

No te vayas sin probar:

El galardonado Restaurante de Kas, con estrella Michelin, donde cosecharás los ingredientes de tus platillos por la mañana y los degustarás por la tarde, en sus huertos, que son el alma de su carta y que reflejan los cambios de estación. Ubicado en un invernadero, que permite cenar bajo un cielo estrellado.

2- Dublín

Ocupa el primer puesto de los Travelers’ Choice Best of the Best de TripAdvisor 2026 como la mejor ciudad del mundo para viajeros en solitario, por su transitabilidad, la seguridad y el ambiente acogedor, según valoraciones recopiladas en un período de 12 meses.

Es muy fácil de explorar, su centro es compacto e intuitivo. Lugares emblemáticos como la antigua biblioteca Trinity College, con más de 7 millones de volúmenes. St. Stephen´s Green, uno de los parques más antiguos con jardines rediseñados en el siglo XIX. Grafton Street, famosa por sus exclusivas boutiques, en un entorno musical. Temple Bar, una zona con restaurantes y galerías. Todos se ubican a poca distancia, por lo que pueden explorarse caminando. Encontrarás catas privadas de whisky en destilerías, rutas literarias y paseos en helicóptero por la Ruta Costera del Atlántico.

No te vayas sin probar:

Glovers Alley Andy McFadden, que tiene una cocina que se caracteriza por la audacia, tanto en sabores como en texturas, que resulta en platos creativos y modernos. Con una estrella Michelin, está ubicado en la planta del Hotel Fitzwilliam, con vistas a St. Stephen´s Green.

3- Cracovia

Se ha colocado en el primer puesto como el destino urbano más relajante de Europa, según el Easy Breaks Index de LateRooms, que compara los tiempos promedio de vuelo, la duración de los traslados al aeropuerto y las atracciones imperdibles de cada ciudad que dan grandes vivencias con el mínimo esfuerzo. Polonia ha experimentado un asombroso aumento del 229 % en interés como sitio de lujo, según cifras del reporte Zicasso´s 2026 Luxury Travel.

Una excelente opción que reduce el barullo de las abarrotadas capitales occidentales. Entre su impresionante arquitectura encontrarás el Castillo Real de Wawel, lugar de las coronaciones de Polonia. Las Minas de Sal de Wieliczka, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con secretos y leyendas, ofrece visitas guiadas exclusivas. Podrás gozar de conciertos privados en salones de castillos.

No te vayas sin probar:

Bottiglieria 1881, que brinda una encantadora experiencia culinaria mientras los platos se preparan delante de los comensales; con una estrella Michelin. Es un festín de sabores, combinaciones distintivas y diversidad de estructuras, cuyos cimientos se imponen por los productos naturales de cada estación.

