Artistas mexicanos rinden homenaje a Van Gogh en Ámsterdam

Artistas de todo México se darán cita en Ámsterdam para rendir homenaje a uno de los pintores más célebres de la historia del arte, Vincent van Gogh. Presentarán la muestra titulada “Pasión, Girasoles y Noches Estrelladas: Homenaje Plástico y Gráfico a Vincent van Gogh”, que se inaugurará en los Países Bajos.

Esta exposición se suma a los eventos culturales internacionales que conmemoran el legado del icónico pintor, entre ellos la famosa ciclovía en Eindhoven inspirada en La noche estrellada. Con motivo de los 135 años de su fallecimiento, México participa con esta propuesta artística que celebra la pasión y entrega del creador neerlandés.

¿Cuándo será la inauguración? La exposición se inaugurará el 16 de octubre y permanecerá abierta durante una semana en el Espacio Bethaniënstraat 39, 1012 BZ, en Ámsterdam, considerada también la Capital Cultural de Europa. El público podrá disfrutar de obras inéditas creadas especialmente para esta muestra, que abarca diversas disciplinas plásticas y gráficas. Se trata de un muestrario plural del arte contemporáneo mexicano, reflejo de múltiples trayectorias, técnicas y estilos.

La organización está a cargo de Área 7, bajo la dirección de Fernando Aroche Bello, en colaboración con talleres y galerías de arte como:

Art Studio 77 (Verónica Buccio, Morelia, Michoacán)

(Verónica Buccio, Morelia, Michoacán) Taller Palomino (Juana María Palomino, San Luis Potosí)

(Juana María Palomino, San Luis Potosí) Estudio G. Páez (Rocío González Páez, Metepec, Estado de México)

(Rocío González Páez, Metepec, Estado de México) Arte Estudio Firenze (Ivette Tejero, Ciudad de México)

(Ivette Tejero, Ciudad de México) Galería Ana Sofía (Vicky Osorio, Puebla)

(Vicky Osorio, Puebla) Taller La Sirena (Zapopan, Jalisco)

(Zapopan, Jalisco) Galería Ocrearte (Telma Parra, Navojoa, Sonora)

(Telma Parra, Navojoa, Sonora) Taller Klapés (Rocío Klapés, Ciudad de México)

(Rocío Klapés, Ciudad de México) Galería ICONOS (Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura)

(Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura) Marca de mezcal “Niño sin Amor”

Durante la inauguración, se contará con la participación de la cantante mexicana Fernanda Santoyo, mezzo-soprano, quien cuenta con amplia formación profesional y trayectoria. Asimismo, asistirá una representante de la Embajada de México en los Países Bajos.

Varios de los artistas viajarán desde México para participar personalmente, consolidando un encuentro cultural que destaca la influencia y legado de Van Gogh en el arte contemporáneo.