China es un destino que suele dejar a los visitantes sin aliento con sus fastuosos escenarios y hasta por su arquitectura. El Museo Zi no es la excepción pues posee cuatro edificios que se funden con la pradera y el lago Zishan, es una invitación a deambular y descubrir.

Integración sin protagonismo

El arte y la naturaleza se entrelazan sin jerarquías, pero sin imponerse sobre el terreno. Los cuatro edificios diseñados por Büro Ziyu Zhuang se adaptan a la pradera existente y complementan los alojamientos Ziyouji situados al otro lado del agua. La superficie total ronda los 3 mil 920 m2.

La referencia conceptual son los rollos paisajísticos tradicionales, esas pinturas que se despliegan poco a poco y cambian de perspectiva mientras avanzas. En lugar de acceder a un centro único o de seguir un itinerario cerrado, el visitante se mueve con libertad entre suaves desniveles y senderos ajardinados. No hay ejes dominantes ni zonas aisladas.

Sus cuatro escenarios

No te indican una ruta a seguir, tu decides a donde ir sin recorridos obligatorios:

1. El laberinto abierto

El edificio principal es el Museo Zi, de unos 3 mil m2, construido alrededor de un patio central. Tres accesos a distintas alturas lo conectan con diversos escenarios. En su interior, galerías, pasillos, zonas de descanso se integran como un jardín chino lleno de sorpresas.

La planta baja alberga exposiciones flexibles y un restaurante abierto a un jardín, mientras que un acceso inferior facilita la logística de montaje. Su cubierta, con muros, rampas curvas y grandes escalinatas, se convierte en un mirador espectacular sobre el lago.

Los visitantes que solo buscan naturaleza pueden evitar las galerías y subir directamente desde el parque.

2. La torre de meditación

Junto al museo se alza una torre revestida de malla metálica cuya escalera serpentea alrededor de un núcleo vacío. Asciende hasta una plataforma con vistas panorámicas, apta para reuniones y pequeñas exposiciones, y desciende hacia un patio hundido. Es el escenario perfecto para la contemplación y el encuentro.

3. El taller camuflado

El tercer edificio se integra en la ladera con una cubierta vegetal que lo hace casi invisible desde el aire. Funciona como taller y residencia artística. Una rampa peatonal asciende hasta su techo verde, dejando entrever la entrada en el nivel inferior.

4. La librería del lago

El cuarto edificio es una librería con cubierta en voladizo que protege la entrada orientada a la calle principal. En su interior, el suelo desciende en niveles hacia el lago y una fachada acristalada se abre al parque y al agua.

Es el cierre perfecto para un recorrido donde arquitectura, naturaleza y arte conviven sin jerarquías. Una parada imprescindible si eres amante de la cultura, la arquitectura y la naturaleza.