El auto, sustituto para economizar

Ante el alza de tarifas aéreas los viajeros no abortarán sus travesías por Acción de Gracias o por las festividades de fin de año, la alternativa más rentable para las familias serán los recorridos por carretera.

¡Así es! Tras una encuesta Hertz señala que en USA el 60 % de los trotamundos apostará por el auto sobre el avión, mientras que el 45 % introducirá trayectos de dos a seis horas en auto para amortiguar las tarifas aéreas y el 32 % estaría dispuesto a optar por una odisea de siete horas o más por carretera, para no quedarse en casa.

De hecho, las reservas de la arrendadora han aumentado 16 % para Acción de Gracias y 7 % para Navidad y Año Nuevo. Orlando se mantiene por segundo año consecutivo como el destino favorito para Thanksgiving.