7 travesías de la Bucket List para hacer realidad en 2027

Ahora es el momento de hacer el viaje de tus sueños realidad, si te gustan las odiseas sorprendentes rodeadas de lujo, tienes que descubrir las tendencias para el próximo año y empezar a reservar.

Todo tipo de viajero ha creado una Bucket List, aún aquellos que apuestan por vivencias inmersas en lujo. La agencia Pavlus Travel & Cruise, ha detectado que los clientes ya no desean seguir mirando su lista de deseos, por el contrario actualmente usan una frase que lo cambia todo: “ahora es el momento”.

Tu próximo gran viaje

Así que te vamos a contar sobre las siete actividades que se perfilan como las grandes apuestas y que son acordes para diferentes personalidades para el 2027, de acuerdo con la agencia especialista en travesías de lujo:

1- La Antártida, a la cabeza

Tipo de viajero: Explorador activo

Esta aventura es de las más solicitadas. Algunos eligen cruzar el Pasaje de Drake, ese tramo de mar conocido por su oleaje, solo para poder decir «lo logré». Otros prefieren la opción Fly-Cruise y volar a la Isla Rey Jorge para hacerlo más rápido. A bordo de barcos pequeños como los de National Geographic-Lindblad, Ponant o Silversea, la experiencia suele resultar maravillosa: ofrecen desembarcos en Zodiac, kayak entre témpanos, caminatas por playas nevadas y proyectos de ciencia en los que es posible participar. Ver ballenas, focas y pingüinos en un paisaje blanco hasta donde alcanza la vista es el tipo de memoria que no se borra.

2. La remota región de Kimberley

Tipo de viajero: Amante de la naturaleza indómita

Deja de ser sólo una visita a la playa para convertirse en una exploración larga. Seabourn y Scenic, son algunas de las líneas que navegan en la zona, ya que es inaccesible por carretera. Ideal para contemplar paisajes escarpados con cascadas, acantilados rocosos y cocodrilos de agua salada en el río Hunter.

3. Svalbard, el Ártico en su estado puro

Tipo de viajero: Temerario

El norte del círculo polar ártico, se consolida como el destino para ver fauna como osos polares, zorros árticos y renos. El itinerario Viking de 15 días entre Bergen, Noruega y Reikiavik, es la opción. El navío también lleva a los pintorescos fiordos de Geiranger y Tromsø.

4. Galápagos, el laboratorio natural

Tipo de viajero: Curioso

¿Sabías que sus tierras y aguas circundantes están designadas como parque nacional? También es nombrada reserva marina. Es una apuesta de ultra lujo a bordo del Silver Origin de Silversea, con capacidad para 100 pasajeros, que llevan como guías naturalistas, que ilustrarán sobre los piqueros de patas azules, tortugas gigantes, iguanas marinas y leones marinos, que son parte del paisaje.

5. El safari africano cautivador

Tipo de viajero: Buscador de la transformación

«Ver a la fauna salvaje moverse libremente por paisajes vastos e indómitos es una experiencia absolutamente transformadora», informan los trotamundos que se atreven a ser intrépidos para este tipo de aventuras. Incluso puede ser parte de un crucero que haga parada en Kenia o Sudáfrica. El globo aerostático al amanecer y el desayuno con champán en la sabana son el gran atractivo que permite observar elefantes, leones y antílopes; al descender les espera un desayuno con Champagne en medio de la sabana. Micato, A & K, Tauck y Kensington ofrecen este tipo de safaris guiados que incluyen visitas a aldeas locales y hasta catas de vino.

6. Las grandes odiseas

Tipo de viajero: Nómada de lujo

La categoría que más crece es el Grand Voyage, existen varias versiones para ofrecer como: El Paso del Noroeste a bordo del National Geographic Resolution, 24 días entre Nome y Nuuk. La Kimberly Expedition & Island of Pacific, es una opción de 64 días, que se adentra a rincones remotos en una ruta que va desde Broome en Australia Occidental hasta San Antonio, cerca de Santiago de Chile. La gran aventura por Sudamérica de Oceania Cruises durará 71 días pasando por islas del Caribe, circunnavegación en Sudamérica y hasta exploraciones en la Ciudad Pérdida de los Incas.

7. Estados Unidos, con opciones temáticas

Tipo de viajero: Apasionado por la historia

No todo lo que figura en la lista de deseos implica cruzar océanos. Crece el interés por viajes temáticos. Para los amantes del jazz o el blues, Globus ofrece un recorrido de 10 días desde Nashville hasta Nueva Orleans, con una versión de 12 días que añade el Festival de Jazz. Para los que apuestan por recorridos del patrimonio histórico, se pueden seguir los pasos de la libertad en una odisea que parte de Nueva York a Washington con visitas guiadas que incluyen Filadelfia, Gettysburg, Williamsburg, Richmond y Mount Vernon.