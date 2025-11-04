Egipto hace historia con la inauguración del Gran Museo Egipcio tras 20 años de espera

Egipto marcó un hito histórico con la inauguración de El Gran Museo Egipcio (GEM) en El Cairo, tras dos décadas de trabajos. Se asegura que es el museo más espectacular del planeta. El evento contó con la participación de delegaciones de unas 80 naciones y consolidó a la tierra de los faraones como un nuevo centro de interés para millones de turistas en todo el mundo.

La ceremonia fue seguida en vivo por cientos de millones de espectadores de cinco continentes, quienes presenciaron un espectáculo de luces láser, danzas inspiradas en frescos antiguos y la participación del presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi.

Inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza.

Tras más de tres décadas de espera y numerosos aplazamientos, hoy, 1 de noviembre de 2025 tiene lugar la esperada inauguración oficial del Gran Museo Egipcio (GEM). La apertura total de…

“Les doy la bienvenida a Egipto, la nación más antigua conocida por la historia. Aquí, donde la civilización trazó sus primeras letras, el mundo fue testigo del nacimiento del arte, del pensamiento, de la escritura y de la fe. El antiguo Egipto inspiró a todos los pueblos de la tierra, y desde las orillas del Nilo partieron las luces de la sabiduría que iluminaron el camino de la civilización y el progreso humano, proclamando que los pilares de la civilización se construyen en tiempos de paz y se expanden con el espíritu de cooperación entre los pueblos”, declaró Fatah al Sisi.

Egipto inaugura el mayor museo de una sola civilización

Durante la apertura, el mandatario destacó ante una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales que este hecho marca un nuevo capítulo en la historia presente y futura del país, al considerar que este recinto es “el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización”.

Por su parte, el presidente del Servicio de Información del Estado (SIS), Diaa Rashwan, calificó este acontecimiento como un “logro nacional”, al reconocer que tendrá un gran impacto en la proyección internacional de Egipto, además de contribuir al fortalecimiento del turismo y reafirmar su posición entre las civilizaciones del mundo.

Construido a la sombra de la Gran Pirámide de Guiza, la última maravilla del mundo antiguo que aún se conserva, el tan esperado Gran Museo Egipcio por fin abrió sus puertas.

Con una inversión de mil millones de dólares, este inmueble levantado en un espacio de medio millón de metros cuadrados2 presentará por primera vez el tesoro completo del faraón Tutankamón —más de cinco mil piezas descubiertas en su legendaria tumba— en un mismo entorno. Incluyendo tesoros nunca antes vistos.

Espectacular Gran Museo Egipcio de El Cairo.

En total, el GEM alberga más de 100 mil artefactos distribuidos en 12 salas, que cubren más de 5 mil años de historia egipcia, desde las épocas predinásticas hasta el período grecorromano.

En este sentido, Diaa Rashwan reiteró que, con la inauguración de este museo, se proyecta la imagen del Egipto moderno, con su infraestructura avanzada —carreteras, aeropuertos y servicios—, al tiempo que se establece un vínculo entre la grandeza de la historia egipcia y los esfuerzos de renacimiento integral que el país desarrolla en la actualidad.