“Antonio. Moda Indomable”: la exposición que debes ver en el Museo Franz Mayer

El Museo Franz Mayer presenta una exposición única en la Ciudad de México: Antonio. Moda Indomable, una retrospectiva dedicada a Antonio López, ilustrador de moda que marcó una época en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Esta muestra reúne más de 400 piezas entre fotografías, dibujos, videos y prendas de diseñadores como Yves Saint Laurent, junto con obras de artistas como Andy Warhol.

La exposición está abierta al público de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, en el recinto ubicado en Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico. El acceso está disponible para todas las edades, y el contenido se encuentra en español.

¿Qué hay en Antonio. Moda Indomable?

Antonio López revolucionó la industria de la moda a través de su trazo expresivo y su enfoque sobre la belleza diversa. En esta exposición, los visitantes pueden explorar sus colaboraciones con revistas de moda, marcas de lujo y figuras culturales que marcaron tendencias en París, Nueva York y Hollywood.

Entre las obras destacan prendas prêt-à-porter diseñadas por Yves Saint Laurent y piezas de archivo del Art Center College of Design, así como de colecciones privadas y del propio The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, su pareja artística y sentimental.

El espacio que alberga esta exposición también enriquece la experiencia. El Museo Franz Mayer, ubicado en un edificio del siglo XVI, ofrece una de las colecciones más importantes de artes decorativas en América Latina. Además de Antonio. Moda Indomable, los visitantes pueden recorrer salas con objetos de cerámica, textiles, mobiliario y pintura, que permiten conocer la historia del diseño y la artesanía en distintas épocas.

La exposición representa una oportunidad para redescubrir el trabajo de un creador que rompió moldes y dejó huella en el mundo de la moda. Antonio no solo ilustró ropa; definió un estilo que aún inspira a generaciones.

Para quienes desean explorar moda, historia y arte en un solo lugar, esta muestra en el Franz Mayer ofrece un recorrido por la obra de un artista que convirtió su visión en ícono. La entrada se puede adquirir directamente en el museo o desde plataformas oficiales.