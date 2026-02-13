Princess Cruises lanza su temporada 2027-2028 con 31 puertos en el Caribe y el Canal de Panamá

Princess Cruises continúa ampliando sus itinerarios para brindar a sus pasajeros nuevos destinos por descubrir. La compañía presentó su programa más ambicioso y variado, que conectará El Caribe y el Canal de Panamá con 31 puertos, partiendo desde cinco puertos base durante la temporada 2027-2028.

“Estamos sumamente emocionados de ofrecer a nuestros huéspedes una temporada caribeña ampliada, llena de todo lo que les encanta: destinos soleados, experiencias inmersivas y la elegancia de nuestros dos nuevos barcos de la clase Sphere”, declaró Jim Berra, director comercial de Princess Cruises.

Mediante un comunicado, la naviera informó que sumará escalas en Celebration Key como parte de su expansión en el Caribe a partir del 1 de noviembre de 2026, con la primera visita de su embarcación más reciente, el Star Princess. Detalló que Celebration Key fusiona relajación premium y aventura, con lagunas serenas y cristalinas, además de una amplia gama de actividades pensadas para todas las edades. “Celebration Key es un oasis extraordinario, y su incorporación a nuestros recorridos brinda a los huéspedes aún más formas de disfrutar del Caribe”, añadió.

Además del Star Princess, el Regal Princess será el segundo barco de la compañía en arribar a Celebration Key el 9 de noviembre de 2026. A ellos se sumarán Caribbean Princess, Enchanted Princess, Sky Princess y Sun Princess, programados para visitar este destino durante las temporadas 2026-27 y 2027-28 tanto en el Caribe como en el Canal de Panamá.

¿Qué es lo más destacado de la temporada caribeña de Princess Cruises?

La naviera subrayó que este programa será el más extenso en el Caribe, permitiendo a los viajeros disfrutar, de octubre de 2027 a abril de 2028, de escapadas relajadas, sabores locales y un servicio cálido que acompaña cada jornada. Entre los principales atractivos destacan:

187 salidas en nueve barcos, encabezadas por la primera ocasión en que los dos navíos más nuevos de la línea, Star Princess y Sun Princess, navegarán por la región, incluyendo la temporada inaugural del Star Princess con puerto base en Puerto Cañaveral.

Otras embarcaciones que operarán en el Caribe son Caribbean Princess, Coral Princess, Emerald Princess, Enchanted Princess, Island Princess, Regal Princess y Sky Princess. 43 itinerarios, con duraciones que oscilan entre cuatro y quince días.

31 destinos, entre ellos 13 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como el Parque Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill (San Cristóbal), los Volcanes y Bosques del Monte Pelée (Martinica) y el Parque Nacional Morne Trois Pitons (Dominica).

22 islas únicas en el Caribe oriental, occidental y meridional.

Cinco puertos base, incluido el nuevo puerto base de Miami, además de Fort Lauderdale, Puerto Cañaveral, Nueva York y San Juan.

Mayor número de estancias nocturnas en tierra en las islas ABC: Aruba, Bonaire y Curazao.

Temporada 2027-28 del Canal de Panamá

Aunque Princess Cruises opera en el Canal de Panamá desde 1967, la próxima temporada, que se desarrollará de septiembre de 2027 a abril de 2028, promete experiencias memorables y variadas de océano a océano, entre las que se incluyen:

22 salidas en cinco barcos, entre ellos Caribbean Princess, Island Princess, Coral Princess, Emerald Princess y el nuevo Star Princess.

Nueve itinerarios, con cruceros de ida y vuelta desde Fort Lauderdale o travesías interoceánicas entre Los Ángeles o Vancouver, en la costa oeste, y Fort Lauderdale o Puerto Cañaveral, en la costa este.

21 destinos en nueve países, incluidos siete sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como la Fortaleza Portuaria de Cartagena y el Sitio Arqueológico y Distrito Histórico de Panamá (desde Puerto Amador).

Cuatro puertos base, que abarcan Fort Lauderdale, Puerto Cañaveral, Los Ángeles y Vancouver, Columbia Británica.

Más pernoctas en tierra, incluyendo Cartagena, Aruba y Puerto Amador.

Para más información, visita: www.princess.com/celebrationkey