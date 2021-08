Disfruta de exposiciones de arte si te hospedas en Four Season Madrid

Comparte este contenido











Hoy, que ya puedes viajar a España, goza de una experiencia plena de arte, hospedándote en Four Seasons Hotel Madrid, la primera propiedad de esta prestigiada marca en todo España, en la que podrás comenzar a explorar el majestuoso distrito de cultura a una tarifa estupenda.

Este hotel ofrece a todos sus huéspedes entradas a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde admirarás obras de icónicos pintores como Velázquez, El Greco y Rubens, así como 16 obras originales de Francisco de Goya, quien fue profesor de la Academia.

Esta oferta especial de Four Seasons Hotel Madrid incluye:

-Desayuno americano diario para dos en el restaurante Dani

-Dos entradas para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

-El té de la tarde para dos en El Patio

-Un regalo único.

La oferta será válida del 4 de agosto de 2021 al 31 de diciembre de 2022, con una estadía mínima de dos noches.

Para hacer una reservación y conocer más ofertas en Four Seasons Hotel Madrid, visita https://www.fourseasons.com/es/madrid/.

Cabe destacar que este hotel icono en Madrid, abre sus puertas cumpliendo plenamente con las pautas locales de salud y seguridad, con los beneficios adicionales del programa global mejorado de Four Seasons, Lead With Care. Al combinar la experiencia en salud pública con el acceso a tecnologías y herramientas líderes, Lead With Care establece procedimientos claros que educan y capacitan a los empleados para que se ocupen de los huéspedes y de los demás en el entorno COVID-19.