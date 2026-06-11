4 trucos para reservar hoteles con tarifas bajas

¿Quieres hacer reservas hoteleras con los costos más competitivos? Te tenemos las claves para lograrlo de manos de los expertos.

El mercado de alojamiento se vuelve cada vez más estratégico. De acuerdo con el último Índice de Precios de Hoteles de Hotels.com, los hábitos de reserva están cambiando de forma radical a nivel global. Para los asesores de viajes, entender estos nuevos patrones es indispensable para asegurar el mejor inventario al menor precio.

Oportunidades más eficientes

La ventana temporal de compra se ha reducido notablemente, premiando la flexibilidad del cliente:

El momento ideal : El punto óptimo para reservar y encontrar las tarifas más bajas se sitúa entre ocho y 14 días antes de la fecha del viaje.

: El punto óptimo para reservar y encontrar las tarifas más bajas se sitúa entre ocho y 14 días antes de la fecha del viaje. Margen de última hora : Los compradores que reservan a última hora logran ahorrar, en promedio, un 23 % en comparación con aquellos que planifican con más de cuatro meses de antelación.

: Los compradores que reservan a última hora logran ahorrar, en promedio, un 23 % en comparación con aquellos que planifican con más de cuatro meses de antelación. El truco maestro : Iniciar la estancia un domingo reduce los costes un 15 % frente al viernes, el día más caro en EE.UU. o el sábado, el más costoso en reservas internacionales.

: Iniciar la estancia un domingo reduce los costes un 15 % frente al viernes, el día más caro en EE.UU. o el sábado, el más costoso en reservas internacionales. Estacionalidad del mercado: Enero se consolida como el mes más económico del año, mientras que la segunda semana de octubre registra los picos de precio más altos del calendario.

Destinos y tarifas a la baja

El interés de valor está moviendo los flujos de demanda hacia mercados alternativos y paquetes con beneficios:

Filtros en auge : Las búsquedas con el filtro “Presupuesto” se dispararon un 1 mil 800 %, mientras que el uso del criterio “Recompensas” creció un 820 %.

: Las búsquedas con el filtro “Presupuesto” se dispararon un 1 mil 800 %, mientras que el uso del criterio “Recompensas” creció un 820 %. En paquetes : Los filtros para “Todo incluido” se incrementaron +50 %, “Plan de comidas” +10 % y “Desayuno gratis” +5 % mantienen una tendencia al alza.

: Los filtros para “Todo incluido” se incrementaron +50 %, “Plan de comidas” +10 % y “Desayuno gratis” +5 % mantienen una tendencia al alza. Escenarios internacionales: Los hoteles de 5 estrellas fuera de EE. UU. son un 23 % más baratos. Destacan plazas premium por menos de $150 dólares la noche en Porto Alegre, Nha Trang y Phuket.

Ventana de oportunidades

A continuación, los tres destinos que muestran mayores caídas de precios, confirmado también por Travel Analytic Group, y que pueden ser la alternativa para que planees tu próximo viaje:

1- Alassio, Italia, con – 31 % en su día fue un glamuroso centro turístico de la Riviera italiana, sufrió la competencia de las cercanas Cinque Terre y la Riviera francesa; pero eso no implica que haya perdido su brillo. Así que puede ser la opción alejada de las multitudes. Relájate o camina en la extensa playa de arena y el paseo marítimo de Spiaggia di Alassio. Visita el famoso Muretto di Alassio, un museo al aire libre. Explora el centro histórico y sube al Santuario della Madonna della Guardia para disfrutar de vistas panorámicas del golfo de Alassio.

2- Leipzig, Alemania, muestra precios económicos, hasta en un – 25 %, podríamos decir que es una ganga para los amantes de la cultura y la música. La Ópera de Leipzig ofrece espectáculos de primer nivel desde tan solo €15 euros, una fracción de los precios en Viena o Londres. En la Iglesia de Santo Tomás, donde está la tumba de Bach, el famoso de niños Thomanerchor actúa todos los viernes, sábados y domingos. Leipziger Baumwollspinnerei, una antigua fábrica de algodón, que alberga decenas de galerías y talleres de artistas vanguardistas.

3- Hanoi, Vietnam, tiene precios hasta – 22 % con una rica historia, arquitectura colonial francesa y vibrante cultura local. Pasea por el antiguo casco antiguo y el lago Hoan Kiem. Goza de un tradicional espectáculo en el teatro de Marionetas de Agua Thang Long. Excursión de un día a la Bahía de Halong para navegar entre formaciones kársticas y cuevas o a la pagoda del Perfume.