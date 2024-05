Dining in the dark, ¿te atreves a cenar con los ojos vendados? Descubre esta experiencia

Comparte este contenido

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando tu vista se apaga y tus otros sentidos se intensifican? Dining in the Dark, la experiencia sensorial que ha cautivado a comensales alrededor del mundo, llega al Restaurante 25Dos en el Hotel W de Ciudad de México, ofreciendo una cena inmersiva que promete agudizar tus sentidos al máximo.

Una cena a ciegas

La experiencia comienza con un cóctel de bienvenida, seguido de un menú secreto de tres platos que incluye un aperitivo, plato principal y postre. Los platos son diseñados para sorprender y deleitar, desafiando a los comensales a descifrar sabores y texturas en completa oscuridad.

Esta atmósfera única no solo realza la experiencia culinaria sino que también añade un elemento de misterio y diversión a la cena.

Opciones de menú para todos los gustos en Dining in the dark

Dining in the Dark ofrece tres menús diferenciados para atender a todos los gustos y preferencias dietéticas:

Menú Rojo (Carne): Para los amantes de platos robustos.

Menú Azul (Marisco): Perfecto para quienes prefieren delicias del mar.

Menú Verde (Vegano): Una opción exquisita sin ingredientes de origen animal.

Maridaje con Apothic Wines

Cada plato viene acompañado de una selección de Apothic Wines, conocidos por sus perfiles aromáticos ricos y audaces, que complementan perfectamente cada bocado. La combinación de vinos y platos ha sido meticulosamente seleccionada para asegurar una armonía perfecta entre comida y bebida.

Los interesados deben tener en cuenta que es una experiencia solo para adultos y se requiere identificación oficial al ingreso. Los cambios en las reservas se permiten hasta 72 horas antes del evento.

Las entradas están disponibles desde MX$1,100 por persona.

El evento se lleva a cabo en el Restaurante 25Dos, dentro de W Mexico City, conocido por su cocina mexicana contemporánea y la utilización de ingredientes frescos locales. Se ubica en Campos Elíseos 252, Polanco, Chapultepec, Miguel Hidalgo.

Reserva tu lugar en esta experiencia culinaria excepcional y deja que tus sentidos te guíen a través de una noche inolvidable. Dining in the Dark no es solo una cena, es una celebración de la gastronomía y el vino, envuelta en un misterio que solo se revelará en la oscuridad.