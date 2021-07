En el Día Mundial del Rock, ASSIST CARD te recomienda 5 Capitales Rockeras 

Comparte este contenido











Fue el 13 de julio de 1985 cuando el estadio de Wembley en Londres y el JFK en EE.UU. realizaron de forma simultánea un Live Aid. Esto en apoyo a Somalia y Etiopía con importantes agrupaciones y cantantes, tanto de Europa y Estados Unidos, como Queen, Black Sabbath, The Who, Led Zeppelin, entre otros.

Es por ello que rememorando el Día Mundial del Rock y de este icónico concierto, y en honor a la fecha, ASSIST CARD seleccionó algunas capitales rockeras en todo el planeta.

“Quisimos recordar a este género inmortal de la música internacional con algunas recomendaciones de ciudades donde su espíritu se sigue viviendo con mucha pasión y fervor. Porque el viaje es una experiencia muy particular y única con distintas motivaciones, creemos que la música nos invita a salir al ritmo de la historia donde nacieron temas o bandas que forman parte de nuestro cancionero personal”, explica Carlos Bricka, Country Manager de ASSIST CARD México.

Memphis

El hogar del inmortal rey del rock, Elvis Presley. En esta ciudad de Tennessee podemos encontrar la mansión Graceland, donde está la tumba del intérprete de Suspicious Minds. Hay visitas guiadas a los Sun Studios, donde se grabaron algunos de sus primeros discos. Obviamente no puedes irte sin asistir a un concierto en el mítico club Beale, donde reina el blues, uno de los precursores del rock o revivir la historia de este género en el número 926 de East MeLemore St. en el museo Stax.

Liverpool

Vámonos hasta Inglaterra, donde esta ciudad vio nacer a la banda más famosa del país y probablemente del mundo, The Beatles. Esta es una meca para los amantes de la música y sobre todo de este cuarteto. Tanto es el cariño y agradecimiento a Paul, John, George y Ringo que se les han dedicado estatuas y hasta un aeropuerto, además del museo y los lugares históricos como Penny Lane, Fab Four, Strawberry Fields y The Cavern Club.

Londres

Camden Town sobresale del resto. Es hogar de artistas como David Bowie, Amy Winehouse o Chris Martin. La herencia musical sigue viva en el Dublin Castle o Electric Ballroom, el cual con más de 70 años ha sido anfitrión de grupos como U2 o The Smiths. También date una vuelta por los imperdibles Nashville Pub, The Intrpid Fox o The Crobar. Si quieres conocer el lugar donde los Sex Pistols tocaron por primera vez visita el 100 Club en Oxford Street o ve a Kesington, el hogar de Freddie Mercury así como en Camden Square la casa de Amy Winehouse.

Concepción

Un gran número de bandas independientes de rock desde los años 80 han surgido en este lugar de Chile, como Los Tres, Los Bunkers, De Saloon o Machuca. Bar 542, Bar Callejón, Bar Galería Aura, Casa de Salud o El Barrio Estación mantienen viva la esencia rockera.

Buenos Aires

Una de las ciudades latinoamericanas que más estrellas del rock han visto surgir como Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez o bandas como Soda Stereo, Sui Generis, Los Piojos, Rata Blanca o los Fabulosos Cadillacs. Podrás explorar distintos sitios con la Ruta del Rock, empezando con la visita a la casa en Casos de José Alberto Igleas, el músico conocido como Tanguito. Durante el recorrido habrá códigos QR y carteles con información además de acceder a un mapa que marca los puntos de lugares emblemáticos para la escena rockera como el hogar de Gustavo Santaolalla, Arco iris, Sumo, Divididos, entre otros. Otro must son los estudios Phonalex, los estudios Supersónicos o “La esquina de Soda Estéreo”, estas recomendaciones y más los puedes encontrar en el libro Rock is Here: Buenos Aires.

Sin duda son lugares que tienen mucha historia musical y que valen la pena para ir alguna vez y así aprender más de las leyendas que han surgido en cada una.