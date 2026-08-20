Destinos dupe con diferentes esencias

El auge de los destinos dupe transforma la planificación de odiseas de alta gama al ofrecer alternativas geográficas con una identidad propia, menor saturación turística y presupuestos altamente competitivos, entre los que destacan Whidbey Island, Puerto Rico y Montreal.

Este año, ante la situación geopolítica los viajeros demandan opciones accesibles que repliquen la atmósfera de los grandes íconos globales sin asumir trayectos transatlánticos o costos elevados de alojamiento. En Invertour te proponemos tres destinos dupe que podrán ofrecer un valor diferencial para el otoño:

Naturaleza pausada en Whidbey Island

Ubicada en el estado de Washington, surge como el equivalente perfecto de la costa danesa. Esta isla del Pacífico Noroeste combina acantilados costeros, campos agrícolas y un ritmo calmado para los amantes del slow travel. La Ebey’s Landing National Historical Reserve ofrece senderos panorámicos sobre el Puget Sound, mientras que el Deception Pass State Park permite observar el paso de mareas entre bosques frondosos.

No te pierdas la travesía a bordo del velero histórico Schooner SUVA por Penn Cove, disponible hasta el mes de octubre. La oferta local se complementa con los encantadores poblados de Langley y Coupeville, célebres por sus galerías de arte y tiendas de antigüedades. La agenda cultural de la isla arranca en otoño con el Oak Harbor Music Festival, que reúne tres escenarios de música gratuita del 4 al 6 de septiembre.

La efervescencia tropical de Puerto Rico

Se posiciona como una alternativa frente a Honolulu, combinando selva tropical, vida nocturna y playas caribeñas. Por cierto, alcanzó un récord histórico durante el primer semestre de 2026 al aumentar en un 8 % la demanda de hoteles en el primer trimestre e incluso los ingresos por alojamiento rebasaron los $1 mil millones de dólares, según cifras de Discover Puerto Rico.

Entre sus principales atractivos destaca el Bosque Nacional El Yunque, reconocido por ser la única selva tropical integrada en el sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos. La oferta cultural es diversa e incluye el concierto de la artista española Rosalía en el Coliseo de Puerto Rico el día 3 de septiembre. De igual forma, del 4 al 7 de septiembre se celebra el Festival Patronal de Jayuya, un festejo en la zona montañosa enfocado en la gastronomía tradicional y la herencia taína.

Espíritu urbano en Montreal

Considerada la metrópolis francófona más grande de las Américas, puede convertirse en la opción perfecta para demorar a París gracias a sus calles empedradas, arquitectura histórica y cultura de cafés al aire libre. Se ha convertido en uno de los destinos favoritos, pues las reservas hoteleras crecieron un 12 %, provocando una alza de ocupación del 82 % entre mayo y julio, según cifras de City News Everywhere. El vecindario de Plateau Mont-Royal condensa la vida bohemia de la ciudad, mientras que el Mount Royal Park ofrece miradores rodeados del follaje otoñal.

Posee el Biodôme de Montreal, un recinto que alberga cinco ecosistemas del continente americano donde fauna y flora convergen, forma parte del complejo de ciencias naturales más grande de Canadá. En el ámbito cultural, la ciudad albergará la edición aniversario del POP Montreal International Music Festival del 23 al 27 de septiembre, congregando a más de 400 artistas en escenarios independientes. Paralelamente, del 25 al 27 de septiembre se llevan a cabo las Journées de la Culture, un despliegue de hasta 2 mil actividades artísticas gratuitas en toda la provincia.