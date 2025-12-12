Los mejores destinos del mundo para celebrar Año Nuevo 2026

A solo un mes de que termine el 2025, las celebraciones decembrinas comienzan a llenar el ambiente de planes, reuniones familiares y deseos de viajar. Para muchos, esta temporada es la oportunidad perfecta para desconectarse y disfrutar unas vacaciones llenas de magia.

Si aún no decides dónde recibir el Año Nuevo 2026, en INVERTOUR te compartimos algunos destinos ideales para comenzar el año con una experiencia inolvidable. ¡Toma nota!

¿Dónde pasar el fin de año en Europa?

Europa es uno de los continentes más encantadores para viajar en invierno. Sus ciudades permiten admirar paisajes nevados, disfrutar espectáculos de fuegos artificiales y vivir un sinfín de actividades propias de la temporada. Durante estas fechas, las capitales y metrópolis se transforman en escenarios vibrantes donde las celebraciones de fin de año alcanzan su máximo esplendor.

Entre las opciones para despedir el 2025, París ofrece su tradicional desfile que inicia a las 9:00 p.m. en los Campos Elíseos, donde el Arco del Triunfo se ilumina especialmente para la ocasión. También puedes visitar el acuario instalado a los pies de la Torre Eiffel, cuya mejor vista se aprecia desde el Champ de Mars, un lugar perfecto para celebrar. Otra alternativa es recibir el año a bordo de un bote que recorre las tranquilas aguas del Sena.

Londres, por su parte, deslumbra con fuegos artificiales que iluminan el cielo del centro y varios puntos de la ciudad. Para hacer tu estancia aún más memorable, un crucero con cena incluida es una opción imperdible.

Si viajas con niños, hay actividades para todos los gustos: patinar sobre hielo, visitar Winter Wonderland en Hyde Park para descubrir criaturas míticas de nieve y hielo en el Magical Ice Kingdom, disfrutar de espectáculos como “Cenicienta sobre hielo”, ver acrobacias en el circo o subirte a la Giant Observation Wheel para tener la primera panorámica del año.

¿Dónde pasar el Año Nuevo en Sudamérica?

Para quienes prefieren climas más cálidos durante esta temporada, Sudamérica ofrece destinos fascinantes donde se puede disfrutar del verano.

Argentina es una opción ideal, con numerosas actividades que van desde aventuras en la naturaleza hasta experiencias urbanas. Puedes alquilar una cabaña en Mar del Plata, visitar un rooftop bar para admirar la ciudad o ver los fuegos artificiales en Puerto Madero.

En Chile, las celebraciones comienzan de manera distinta: alrededor de las 4:00 p.m., las calles se vacían y la gente se prepara para salir a partir de las 6:00 p.m. La Avenida Libertador Bernardo O’Higgins se llena de puestos de comida, vino y espectáculos. Al acercarse la medianoche, la multitud se dirige a la Torre Entel para disfrutar de los fuegos artificiales. Otros lugares destacados son Viña del Mar y Valparaíso, que se convierten en auténticas fiestas al recibir el Año Nuevo.

Con estas opciones, ya tienes una idea de qué destinos puedes visitar en familia o con pareja para recibir el 2026 con mucha magia.