¡Conoce! 3 rutas ciclistas de entretiempo por Europa

¿Sabías que el cicloturismo ya es un gigante de $136 mil millones de dólares que no deja de crecer? Conoce las opciones que te llevarán a descubrir Europa mientras pedaleas.

Los meses de mayo y junio ofrecen temperaturas agradables y ambientes vibrantes, lejos de las multitudes, para disfrutar del cicloturismo. Actualmente, es un sector que ha demostrado resiliencia y crecimiento, tiene un valor de $136 mil 580 millones de dólares y se espera que para el 2030 alcance los $190 mil 040 millones de dólares, según cifras de Research and Markets. Europa se posiciona como el líder en este tipo de travesías, de hecho, pro.eurovelo.com informa que constituye el 40 % de los ingresos totales del mercado global.

Nueva tendencia

Backroads, detectó que ha despertado una nueva tendencia en la que un 6 % más de viajeros reservan itinerarios ciclistas consecutivos para optimizar su tiempo de viaje y reducir su huella de carbono. La IA se ha convertido en un aliado para el 15 % de ellos que confían en ella para planificar sus rutas.

En marcha

La llamada época de entretiempo es ideal para gozar de las rutas más espectaculares y accesibles de Europa. Los tres sitios que te sugerimos en INVERTOUR destacan no solo por sus impresionantes paisajes, sino también por su sólida infraestructura ciclista y sus atracciones inolvidables. Te llevaremos a conocer destinos junto al mar; con inmersiones culturales y escenarios naturales fuera de serie.

Así que, sí estás listo para pedalear, mientras exploras Europa, ponte en movimiento.

1- Lisboa y sus alrededores

Descubre sus regiones cercanas como Sintra, Cascais, Arrábida, que combinan impresionantes líneas costeras y de montaña con una rica historia y cultura. Sus rutas son exigentes y relajantes al mismo tiempo. Pedalea desde Lisboa hacia el impresionante Parque Natural del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina, te llevará a través de pueblos pesqueros tradicionales, junto a hermosas y extensas playas. Es posible recorrerla completa o en tramos. Sumérgete en la vida local recorriendo las encantadoras y estrechas calles de Alfama y el moderno Bairro Alto con fachadas cubiertas de azulejos y arte urbano.

Tip: Aprovecha el eficiente servicio de ferry para cruzar el río Tajo y sigue tu camino en bici al Santuario Nacional de Cristo Rey.

2- La Voie Bleue, una obra maestra

Ubicada en Francia, se ha hecho acreedora al prestigioso premio Ruta Ciclista del Año 2026; va desde la frontera de Luxemburgo hasta Lyon a orillas del agua. Es mayormente llana y muestra la variedad de paisajes franceses, desde la bucólica campiña de Lorena a lo largo del Mosela, además del canal de los Vosgos, hasta las prestigiosas regiones vinícolas de Borgoña; donde será fácil degustar vinos Grand Cru. Atravesarás siete departamentos, cada uno con su propio carácter distintivo.

Tip: Su versatilidad te facilitará conectar con Mosel-Radweg o en el extremo sur, en Lyon, continuar por la ViaRhôna hasta alcanzar el mar Mediterráneo.

3- Flandes, el corazón del ciclismo

Conoce Bélgica desde otra perspectiva y pon a prueba tu resistencia en los bergs (cortas pero empinadas cotas) o disfruta de las rutas llanas y panorámicas de las Ardenas flamencas. Incluso si no eres un profesional, visita el Centrum Ronde van Vlaanderen en Oudenaarde para sumergirte en la historia del ciclismo belga. Apuesta por el recorrido que conecta la belleza medieval de Brujas, con la vibrante ciudad universitaria de Gante y la elegancia flamenca y toques franceses de Lille. Si decides ir por las carreteras más famosas de la región, encontrarás los legendarios puertos adoquinados de Kwaremont y Paterberg, podrás visitar la estatua de las piernas de Tom Boonen en la cima del Taaienberg.

Tip: Su infraestructura te permitirá utilizar el sistema de Knooppunten (nodos), una sencilla red de señales numeradas que te facilita crear rutas personalizadas sin necesidad de mapa.