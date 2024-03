¡Todo listo! Para la primera Cumbre Cultural Internacional de Hong Kong 2024

Comparte este contenido

En efecto, se espera que ésta sea todo un suceso. La Cumbre Cultural Internacional de Hong Kong es organizada por la Autoridad del Distrito Cultural de West Kowloon, se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo de 2024 en el Distrito Cultural Kowloon (WKCD).

La Cumbre ofrecerá una plataforma para reunir a líderes de instituciones artísticas y culturales a nivel mundial con la finalidad de promover el intercambio cultural internacional y cultivar asociaciones a largo plazo. También demostrará el compromiso de Hong Kong de actuar como un centro entre Oriente y Occidente para el intercambio cultural internacional.

La Cumbre será el primer evento internacional que inaugurará la Semana del Arte 2024 de Hong Kong, durante la cual se llevarán a cabo Art Basel Hong Kong y otros importantes eventos artísticos y culturales.

Se espera que más de 1 mil representantes de instituciones artísticas y culturales de Hong Kong, China continental y un gran número de otros países estén presentes en este maravilloso encuentro y, se espera que muchos más participen en línea.

En esta Cumbre se podrá obtener información de líderes y expertos culturales mundiales sobre una variedad de temas de actualidad, como la contribución de los distritos culturales a la transformación social y económica de las ciudades, las oportunidades y desafíos de la digitalización, el impacto de la innovación en la interpretación de los museos, y nuevas formas de forjar colaboraciones culturales internacionales.

Hong Kong es un destino más que increíble, posee múltiples atractivos que te encantarán como el distrito de West Kowloon, que abarca Yau Tsim Mong, Sham Shui Po y Mong Kok, que poseen cultura, historia y elegancia urbana.

Además, cuenta con una zona cultural, situada en la orilla del puerto Victoria, mejor conocida como Distrito Cultural West Kowloon, un ambicioso proyecto, aún en desarrollo, que se ha convertido en un punto de referencia para los amantes del arte y la cultura.

Con un teatro, un museo, un centro de arte y el innovador pabellón arquitectónico M+, este espacio es un festín para los sentidos y la mente. Pasear por sus instalaciones es adentrarse en un mundo de creatividad y expresión, donde cada exposición, evento y actuación revela una nueva faceta del espíritu de Hong Kong.

Por su parte, el Hong Kong Palace Museum, situado dentro del Distrito Cultural West Kowloon, ofrecerá una mirada única a la historia y la cultura de China a través de una serie de exposiciones imperdibles. Entre ellas, «The Hong Kong Jockey Club Series: YUAN MING YUAN – Arte y Cultura de un Jardín-Palacio Imperial», que presenta una fascinante colección de pinturas y obras relacionadas con el magnífico jardín-palacio imperial de la dinastía Qing.

The Peninsula Hong Kong ¡te espera!

Y si vas a Hong Kong que mejor hospedarte en un hotel ícono The Peninsula Hong Kong, una inmueble fascinante tanto como está enigmática ciudad pleno de lujo y sofisticación. Con su incomparable servicio, instalaciones de primera clase y ubicación privilegiada en el corazón de esta urbe, este hotel es la elección ideal para los viajeros exigentes.

Alojarte en una de sus suites será lo máximo, rodeada de amenidades de lujo y un servicio incomparable además de vistas icónicas de la ciudad.

Y ojo porque The Peninsula Hong Kong anuncia el regreso de su programa «Art in Resonance», una iniciativa que celebra la intersección entre el arte y la hospitalidad, cuyo objetivo es apoyar el arte contemporáneo y a los artistas locales de todas las ciudades destino de esta cadena hotelera. Con una colección de obras recién encargadas de artistas visionarios, los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia única que destaca la vibrante escena artística de Hong Kong. Las obras de arte se exhibirán en el hotel, junto con piezas de la colección de The Peninsula.