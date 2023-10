Comparte este contenido

Creatur Mayorista de Viajes en colaboración con Royal Caribbean como patrocinador oficial celebraron exitosamente el primer Creatur Trade Show B2B Conecta con Profesionales 2023, esta vez cendrado en Veracruz, Veracruz.

Este encuentro de profesionales tuvo como objetivo, crear conexiones one to one entre proveedores de alto nivel y agencias minoristas en el estado de Veracruz para impulsarlos y enriquecerlos brindándoles información de valor directamente del proveedor, pudiendo resolver dudas y obtener detalles de manera inmediata, así como conocer las últimas tendencias entre viajeros para poder aplicarlas en sus próximos itinerarios.

¿Quién participó?

Proveedores: Royal Caribbean, Mapa Plus, Lima Tours, Deluxe Connection, The Bicester Collection, Assist Card y Mis 15 Viaje y Fiesta Agentes: 25 agentes de viajes de Córdoba, Xalapa, Orizaba y Boca del Río, entre otros.

“Superó nuestras expectativas y la de nuestros proveedores, ya que se logró compartir con los agentes un poco más sobre destinos como Caribe, Alaska, Perú, Turquía, Asia, Sudamérica, entre muchos otros, incentivándolos a promover experiencias a lo largo del mundo, que sin duda hacen la diferencia para un viaje memorable”, dijo INVERTOUR , Jorge A. García, Director General de Creatur Viajes y gran anfitrión de este evento.

Señaló asimismo que este se organizó en Veracruz, por ser “una plaza muy importante para nosotros como Mayorista de Viajes, pues siempre tenido una relación estrecha con las diferentes agencias minoristas, logrando así grandes resultados y experiencias memorables para sus viajeros, sin duda quisimos iniciar esta serie de eventos aquí a manera de reconocimiento por su labor”.

Este evento permitió crear un espacio de networking entre proveedores y agencias, además durante el Trade Show se obsequiaron algunas estancias y circuitos que serán de mucha ayuda para que los agentes descubran de cerca los destinos.

“Estamos agradecidos con Miguel Medina, nuestro Regional Sales Manager en Royal Caribbean y con Marissa Gonzalez, Gerente de Ventas de Creatur Mayorista de Viajes, esta primera edición no hubiera sido posible sin ellos y todo el equipo detrás, dijo García.

Este encuentro se prevé organizar nuevamente para compartir con las agencias aliadas de Creatur, la próxima edición será a finales de Octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.