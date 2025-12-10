American Airlines inauguró su destino número 30 en México

En efecto, American Airlines está imparable, al lanzar su destino número 30 en México, desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido (PXM), con conexión al Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW). Este nuevo servicio está disponible los miércoles y sábados con aviones Embraer E175 con capacidad para 76 pasajeros.

“Estamos orgullosos de inaugurar el nuevo servicio entre Puerto Escondido y Dallas Fort Worth, mejorando aún más la conectividad hacia y desde México a través de nuestro mayor centro de operaciones en Estados Unidos. Con el lanzamiento de nuestro trigésimo punto en el país, reforzamos aún más nuestro compromiso de más de 80 años”, dijo José María Giraldo, director general de Operaciones para México, el Caribe, Canadá y Centroamérica de American Airlines.

Por su parte, Vicky Uzal, directora de Ventas para México, Centroamérica, Colombia y Ecuador de American Airlines, comentó que esta nueva ruta conectará a los viajeros con una de las joyas costeras más cautivadoras del sureste mexicano, famosa por sus playas vírgenes, su surf de clase mundial y su vibrante belleza natural. “Con esta incorporación, facilitamos más que nunca a los visitantes de todo el mundo la posibilidad de experimentar la magia de Puerto Escondido, ofreciendo un acceso cómodo y sin complicaciones a uno de los lugares más codiciados de México».

Cabe destacar que…

American es la mayor aerolínea estadounidense en México, con una trayectoria de 83 años en el país. En 2025, la aerolínea amplió su presencia local con el lanzamiento de un nuevo servicio a Tampico (TAM). Con la incorporación de Puerto escondido (PXM), American tiene previsto operar más de 780 vuelos semanales en temporada alta a México durante la temporada de invierno.