Contramar, de chef mexicana, la nueva propuesta culinaria en Las Vegas

Las Vegas suma una nueva propuesta gastronómica con sello mexicano. La chef Gabriela Cámara llevó el espíritu de Contramar al Hotel Fontainebleau Las Vegas con la apertura de Cantina Contramar, un concepto que refuerza la presencia de la cocina mexicana contemporánea en Estados Unidos.

La llegada ocurre en un momento en el que la capital del entretenimiento fortalece su perfil como destino culinario. La ciudad ya no solo destaca por sus espectáculos, hoteles y casinos, también por una oferta de restaurantes que atrae a viajeros interesados en probar conceptos de distintos países.

¿Qué ofrece Cantina Contramar en Las Vegas?

Toma inspiración del Pacífico mexicano. Su propuesta se basa en sabores frescos, ingredientes de calidad y una forma de comer pensada para compartir. Este enfoque mantiene parte de la esencia que hizo conocido al concepto original de Gabriela Cámara.

La chef mexicana es una de las figuras más reconocidas de la gastronomía nacional. Su llegada a Las Vegas representa un nuevo capítulo para su trayectoria y coloca a la cocina mexicana dentro de uno de los mercados gastronómicos más competitivos del mundo.

Fontainebleau Las Vegas suma cocina mexicana

El restaurante se ubica dentro del Fontainebleau Las Vegas, uno de los complejos hoteleros más recientes de la metrópoli. Este espacio reúne propuestas gastronómicas, entretenimiento y hospedaje, lo que lo convierte en un punto de interés para visitantes que buscan experiencias en un mismo lugar.

Cantina Contramar se integra a una oferta donde conviven restaurantes de chefs internacionales, conceptos de cocina global y vivencias enfocadas en viajeros gourmet.

Las Vegas como destino gastronómico

Durante los últimos años, Las Vegas transformó su escena culinaria. Restaurantes reconocidos por guías y premios internacionales, chefs con presencia mundial y cocinas de distintos países han ampliado las razones para visitarla.

La apertura de Cantina Contramar también fortalece el vínculo entre México y Las Vegas. Para los viajeros mexicanos, representa una opción cercana en términos culturales, pero dentro de un contexto internacional.