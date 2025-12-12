5 actividades festivas con niños en Miami

Combina exuberantes jardines iluminados por luces y mucha diversión. Si estás planeando una escapada rápida de fin de año, Miami puede ser la opción por su clima cálido.

¿Quieres conocer algunas de sus actividades de temporada, que lograrán darle un giro diferente a tus vacaciones este diciembre?

Christmas Wonderland en Tropical Park , encontrarán uno de los parques temáticos navideños más imponentes de la ciudad. Además de juegos mecánicos, tiene la rueda de la fortuna Eye in the Sky . Todos quedarán maravillados en la 3D Iglú Experience , que los llevará a un viaje por el cielo invernal. Tiene espectáculos de altura como Santa’s Shy Shot y Holly & Jolly’s Joy Ride. Para crear unas fotos memorables, hay cientos de «foto opportunities», quedarán dignas de una postal navideña. Los viernes por la noche es posible disfrutar de los fuegos artificiales.

Zoo Miami’s Zoo Lights , en el zoológico, a lo largo de senderos iluminados, encontrarán luces con formas de animales, renos vivos y por supuesto, a Papá Noel. Hay exhibiciones interactivas como el túnel luminoso. Para hacer aún más mágica la experiencia, es posible disfrutar de los s’mores navideños en las estaciones que están rodeadas por las notas musicales de los villancicos.

Hoffman ‘s Chocolates Winter Wonderland & Garden of Lights en Florida, las luces son las encargadas de transformar los jardines en un paraíso navideño, podrás recorrer varias secciones temáticas y disfrutar de los villancicos. La foto de Navidad con Santa, no estaría completa sin sus ayudantes, que le aportarán un toque de alegría. A pesar del clima, todas las noches es posible disfrutar de las nevadas nocturnas. Por supuesto, la experiencia no estaría completa sin un snack bar como chocolate caliente, rebanadas de pasteles y galletas recién horneadas.

Para recibir el Año Nuevo