3 ciudades sin barreras para viajeros con discapacidades

Descubre los tres destinos de Estados Unidos que redefinen la experiencia de viaje accesible mediante parques adaptados, cultura sin límites y espacios de bienestar.

Viajar con una discapacidad física no debería ser un ejercicio de resistencia. Sin embargo, la realidad es que muchas ciudades siguen fallando en lo básico: aceras sin rampas, baños inaccesibles, transporte público que no admite sillas de ruedas.

WalletHub te ayuda a entender mejor la ecuación con su informe de 2026, en el que comparó más de 180 ciudades usando 33 indicadores de accesibilidad e inclusión. El resultado es una guía útil no solo para quienes buscan mudarse, sino también para quienes planean unas vacaciones sin sorpresas desagradables.

Al analizar factores fundamentales como la presencia de senderos llanos para sillas de ruedas, transporte público adaptado e infraestructura hospitalaria de calidad, estas tres metrópolis ofrecen a los viajeros con movilidad reducida o condiciones especiales la tranquilidad de explorar entornos urbanos completamente preparados para responder a sus expectativas de viaje:

St. Louis sacó medalla de oro

Encabeza la lista gracias a su reputación entre profesionales sanitarios y a una elevada proporción de residentes con discapacidad, lo que suele impulsar estándares de accesibilidad en el espacio público. El 98 % de los parques accesibles y la walkability sitúan a la ciudad como la mejor preparada para recibirlos. Es un argumento claro para paquetes urbanos con componente de naturaleza cercana y desplazamientos a pie o en silla de ruedas menos hostiles.

¿Qué hacer?

Visita el Parque Nacional Gateway Arch, que tiene un museo que fue objeto de una renovación multimillonaria centrada en la accesibilidad; encontrarás exposiciones táctiles e interactivas. Atrévete a explorar en un crucero por el río Misisipi.

Minneapolis se llevó la plata

Se ubica en la segunda posición porque ha trabajado en la accesibilidad cotidiana y atención médica de calidad a un costo bajo. Ocupa el puesto 26 en supermercados accesibles para sillas de ruedas y el 25 en establecimientos de arte y entretenimiento per cápita. Su red de senderos accesibles es la quinta más extensa del país, y el 99 % de los residentes vive a menos de media milla de un parque. Para el viajero que quiere combinar ciudad y naturaleza sin renunciar a la autonomía

¿Qué hacer?

Conoce el parque infantil de diseño universal en Audubon Park, que fue diseñado para ser accesible a niños de todas las capacidades. Una visita al Jardín de Esculturas en Minneapolis es otro imperdible; alberga la icónica fuente Spoonbridge and Cherry y otras 39 esculturas. Por cierto, tiene un sistema de pasarelas elevadas en el centro de la ciudad que conecta con 80 manzanas a través de 10 millas de senderos elevados y climatizados que vinculan centros comerciales, restaurantes y sus principales atracciones.

Columbus, se hizo del bronce

Es la tercera mejor ciudad, en parte porque alberga un número especialmente elevado de profesionales médicos.

¿Qué hacer?

Apuesta por la Harvest Blooms en el Franklin Park Conservatory and Botanical Gardens, donde encontrarás miles de calabazas, incluidas dos casas elaboradas con ellas y crisantemos; por las noches puedes divertirte en el Pumpkins Aglow con más de 700 calabazas iluminadas dispuestas en un bosque tenebroso, un cementerio fantasmal, un huerto de calabazas cantantes, esqueletos danzantes y food trucks. Los fines de semana de octubre, Boo at the Zoo en el Columbus Zoo and Aquarium, ofrece una experiencia de Halloween nada aterradora que incluye tallado de calabazas, laberinto de heno y un paseo en tren.