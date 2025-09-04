8 lugares que debes visitar en las Maldivas

Las Maldivas no solo son sinónimo de playas paradisíacas; este archipiélago del océano Índico también alberga sitios únicos para los viajeros que buscan experiencias inolvidables.

Aquí en INVERTOUR te dejamos una lista con ocho lugares que no te puedes perder si visitas las Maldivas:

Malé, la capital

Aunque suele pasarse por alto, Malé es una ciudad vibrante llena de historia, cultura y vida local. Visita la Mezquita del Viernes (Hukuru Miskiy), el Mercado de Pescado, y el Museo Nacional para entender el lado urbano de las Maldivas.

Isla Maafushi

Una de las islas habitadas más populares entre los viajeros de presupuesto medio. Aquí puedes disfrutar de la playa Bikini Beach, practicar snorkel y conocer la hospitalidad local sin tener que pagar precios de resort de lujo.

Atolón Ari

Uno de los mejores lugares para el buceo y snorkel, gracias a sus aguas cristalinas y rica biodiversidad marina. Puedes nadar con mantarrayas, tiburones ballena y admirar los coloridos jardines de coral.

Isla Vaadhoo

Famosa por el fenómeno natural conocido como el «Mar de Estrellas», donde el agua brilla por la bioluminiscencia del plancton. Este espectáculo mágico ocurre por la noche y es una experiencia inolvidable.

Banana Reef

Uno de los primeros sitios de buceo descubiertos en las Maldivas. Ideal para todos los niveles, este arrecife tiene forma de plátano y es hogar de peces tropicales, corales vivos, cuevas y salientes submarinos.

Islas privadas

No puedes visitar las Maldivas sin vivir, al menos por una noche, la experiencia de un resort sobre el agua. Algunas de las islas más lujosas incluyen Baros, Soneva Fushi, y Gili Lankanfushi.

Isla Dhigurah

Ubicada en el atolón Ari Sur, es una isla local tranquila con una larga franja de playa virgen. Es perfecta para ver tiburones ballena y explorar sin multitudes. Aquí también puedes hacer kayak o paddle board.

Hanifaru Bay

Esta reserva de la Biosfera de la UNESCO en el atolón Baa es un punto caliente para ver grandes concentraciones de mantarrayas entre junio y noviembre. El snorkel aquí es simplemente espectacular.