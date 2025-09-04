¡Si viajas solo! 4 destinos asiáticos que te encantarán, desde Indonesia a Malasia

Los aventureros que se animan a viajar solos, se han convertido en un sector importante, imagínate representan el 11 % de los viajes mundiales. Están en crecimiento constante, de hecho, se proyecta una expansión anual del 9,1 % hasta el 2030, según cifras de Bókun.

Féminas osadas

Parece, que las mujeres son más intrépidas para este tipo de experiencias, ya que el 45 % planea un viaje solas en este 2025. Incluso se ha triplicado la búsqueda de “viajes en solitario para mujeres”, superando los niveles pre pandemia. El 86 % de las féminas afirma no tener miedo de salir a descubrir el mundo en solitario, señala Atlys.

5 opciones para viajes en solitario

Sin importar el sexo, viajar solo se trata de descubrir sitios increíbles sin complicaciones salpicadas de actividades enriquecedoras. Asia en octubre, es una estupenda elección, no únicamente porque los precios son más económicos, las multitudes del verano han desaparecido, el clima es excelente para explorar playas, templos, mercados, bellezas naturales y sumergirse en actividades culturales. Al marcar el inicio del otoño, las temperaturas descienden y es el fin de los monzones en ciertos destinos, así que encontrarás paisajes increíblemente verdes. Elige entre nuestras recomendaciones:

1- Indonesia

Ideal para realizar actividades por mar y tierra, a pesar de que se trata de una zona insular con más de 17 mil islas. Escala al amanecer volcanes en Java, que tiene el imponente Gunung Bromo de 2 mil 329 metros o visita el Kawah Ijen de 2 mil 799 metros, que posee los fantasmales ríos de fuego azul provocados por la quema de azufre. En la isla de Sumba encontrarás insólitas lápidas megalíticas, que fueron trasladadas por tierra por cientos de trabajadores. Sorpréndete con los místicos lagos de Kelimutu, tres lagos hermanos que pueden cambiar drásticamente de color en un par días. Bucea en el triángulo de Coral, que cuenta con más de 750 especies de coral, por ello, es considerado el mayor centro de biodiversidad marina del mundo.

Visa: es indispensable tramitarla para ingresar y requiere pasaporte vigente de al menos seis meses.

2- Vietnam

Ofrece una mirada al pasado gracias a sus ocho sitios patrimonio de la humanidad como la antigua ciudad imperial de Hue, los islotes de piedra caliza que se elevan sobre el agua turquesa de la Bahía de Ha-long; considera alquilar un kayac para explorar la vecina bahía de Lan Ha. ¿Sabías que alberga su propia Catedral de Notre Dame? Fue construida por colonos franceses y la encontrarás en la ciudad de Ho Chi Minh, no olvides admirar la arquitectura colonial en la Ópera de Saigón. Adéntrate en Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo en Phong Nha-Ke Bang.

Visa: necesaria para los mexicanos, se puede tramitar aquí.

3- Nepal

Alberga ocho de las 10 montañas más altas de mundo como Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, el Dhaulagiri, el Manaslu y el Annapurna, por lo que es reconocido mundialmente para el trekking. Te puedes adentrar en un safari para conocer al tigre de Bengala, rinocerontes de un cuerno y cocodrilos gaviales en el Parque Nacional de Chitwan o en el Parque Nacional de Bardiya que incluso tiene recorridos en canoa o caminatas en la jungla. Su cultura ha recibido influencias tanto de la India del sur como del Tíbet, tenla más de cerca en Katmandú que con sus templos, palacios y estepas te dará una encantadora perspectiva de la historia nepalesa. Visita el Museo de Patan, dentro del antiguo palacio de ladrillo y madera tallada.

Visa: si es requerida, pero se puede obtener al llegar al país ó a través del Consulado Honorario de Nepal en México.

4- Malasia

Te espera con una variedad de templos como las Cuevas de Batu, famosa por la estatua dorada de Lord Murugan (hindú), Thean Hou (chino) de seis niveles que es fastuoso por las noches y Kek Lok Si (budista), el más grande del país, que alberga la Pagoda de las Diez Mil Budas. Kuching es la puerta de entrada a la naturaleza, puedes ver orangutanes en el Centro de la Vida Silvestre Semmenggoh o ver a los jabalíes barbudos y monos narigudos en el Parque Nacional Bako. Si eres amante de las playas, la apuesta son las islas Perhentian, que además de una maravillosa fauna marina tiene un ambiente festivo, puedes practicar kayak o bucear.

Visa: los mexicanos pueden ingresar por turismo por un máximo de 30 días, sin necesidad de ella.

¿Cuál es tu preferido para tu próxima escapada si viajas solo?