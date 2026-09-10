Códigos de confianza al reservar

En un entorno saturado de información donde la sobreoferta digital paraliza al consumidor, la simplificación y la transparencia se consolidan como las claves definitivas de conversión turística.

Entre tantas alternativas, no únicamente de destinos, sino de hospedaje, experiencias, odiseas, medios de transporte, es común que los trotamundos se sientan abrumados. Pareciera que se encuentran frente a un rompecabezas, que incluso incrementa de piezas conforme las necesidades de cada miembro de la familia aparecen en el horizonte.

Barreras a la vista

Los trotamundos han confesado que, en un mundo donde los viajes se vuelven más dinámicos gracias a la tecnología y a las múltiples opciones para personalizar, no siempre es lo mejor para armar el itinerario o tan sólo decidir.

Enigmas por descubrir

Sabemos que tú, como agente, eres como una varita mágica, que rápidamente logra embonar las piezas con tus habilidades. Sin embargo, ¿crees que te ayudaría a entenderlos mejor saber cuáles son los puntos que los confunden para evitar fricciones al reservar? Te invitamos a descubrir los elementos que determinan el éxito o el abandono de la planeación de unas vacaciones, de acuerdo con un estudio realizado por Travelport:

Cortocircuito al elegir

Contrario a lo que se piensa, múltiples posibilidades restan confianza e incluso paralizan. El 69 % se siente abrumado por la cantidad de posibilidades de viaje disponibles en línea, y el 36 % se muestra apabullado con frecuencia. Lo peor, el 46 % abandona el proceso de compra por considerarlo complejo.

Lo ideal:

Simplificar la propuesta de ofertas y asegurar una conversación directa.

La IA aún no es tan confiable

A pesar de su enorme potencial, aún hay una barrera que impide que se sienta seguridad al reservar con IA. Imagínate, el 53_% apuesta por ella para que recomiende un vuelo. Lamentablemente, al 73 % le provoca estrés reservar con IA, sienten ansiedad al permitir que el algoritmo gestione o alucine con tarifas infladas. Básicamente, el 32 % la utiliza para investigar precios, pero únicamente el 8 % completará la reserva.

Lo ideal:

Tomarla como un asistente para la fase de investigación, pero orientar para cerrar las reservas.

Transparencia es clave

Al preguntarles, ¿qué mejoraría la experiencia de reserva de vuelos? El 61 % indicó que la claridad en el costo es vital. Lo que más deseas es entender exactamente qué están pagando. Para el 32 %, identificar los servicios y cargos adicionales es frustrante. Comparar tarifas y ofertas es tedioso para el 25 % y entender qué incluye el precio del boleto confunde al 21 %.

Lo ideal:

Obtener la confianza no depende del volumen de alternativas, sino de la capacidad de evitar costos sorpresa en la transacción para eliminar fricciones.

Redes sociales para inspirar

Aunque las plataformas son una buena referencia, aún no gozan de su completa aceptación. El reporte detectó que el 21 % las usa como herramienta de investigación y después completa la compra por otro canal. Mientras que el 21 % consideraría usar esa vía para reservar o ya lo ha hecho. Aunque el 58 % no reservaría a través de TikTok o Instagram.

Lo ideal:

Dejar el descubrimiento en las pantallas de las redes sociales y usar otro tipo de alternativas más fiables para lograr la reserva.

El escenario final

Los puntos planteados se dirigen en la misma dirección: los viajeros valoran la tecnología y la personalización, pero solo cuando son capaces de reducir el estrés y brindan transparencia. Las agencias de viajes que logren estructurar un contenido claro online y eliminar sorpresas en las tarifas conectarán con los trotamundos y abrirán la oportunidad de asegurar el pago, además de ganar un lugar preferente.