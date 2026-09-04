Aruba y Bahamas, los grandes favoritos del Caribe este otoño

Los viajeros sustituyen las vacaciones de verano por aventuras otoñales en el Caribe, la apuesta es aprovechar las temperaturas benignas y excelentes ventajas tarifarias que flotan en estos escenarios rodeados de mar.

Este 2026 se ha convertido en una montaña rusa para el mundo de los viajes por todos los cambios constantes e inesperados que se han manifestado. Lo único seguro es que nada es seguro y por ello, el otoño muestra un incremento en travesías. En efecto, los trotamundos han sepultado sus vacaciones de verano, en la búsqueda de aventuras otoñales.

No se han olvidado de las playas

Un nuevo estudio realizado por SquareMouth ha dejado en claro que no sólo Europa va al alza en esta temporada que ya llegó; el Caribe también ha despuntado y registra un fuerte crecimiento interno entre septiembre y octubre.

A la cabeza se posicionan Aruba con +53.92 % y las Bahamas con +17.65 %; afortunadamente, el clima ha sido benigno y la temporada de huracanes se muestra tranquila al momento.

Exploraciones fascinantes

Si te animas a planear una travesía por el Caribe, en INVERTOUR te hemos preparado una guía con los imprescindibles en tu planeación de viaje. Así que no lo pienses más, comienza a llenar la maleta, que nosotros nos encargamos de brindarte los detalles a considerar en el itinerario:

La mayor ventaja de Aruba

Es la escapada perfecta porque se ubica lejos del cinturón de huracanes, así que más bien preocúpate de llevar el bronceador y un sombrero para protegerte en los días soleados. A pesar de que el paisaje es árido en estas latitudes, las aventuras junto al mar te aguardan.

3 imperdibles en tu itinerario:

Realiza caminatas espectaculares mientras exploras el Parque Nacional Arikok, que domina el 20 % de la isla. Ofrece una combinación de escenarios desérticos con vistas espectaculares a la costa; sube a la colina Jamanota para observar desde su punto más alto. Visita Conchi, su piscina natural, protegida por roca de volcán.

Por supuesto, que tienes que bucear en la capital del buceo. Sus costas esconden bajo las aguas aviones, remolcadores y buques de carga que contrastan con la colorida fauna marina.

Para algo más tranquilo, dirígete en kayak a los manglares verdes de Mangel Halto, en las aguas aparecerán pequeños pececillos y en el mar planearán aves costeras.

La seducción de las Bahamas

Te prometemos que el clima tropical te estará esperando con los brazos abiertos, pues en otoño, las temperaturas oscilan entre los 27 a 29 ºC, lo mejor las tarifas son más bajas y las multitudes no aparecerán en el horizonte hasta las vacaciones de diciembre. Aunque sí hay riesgo de huracanes.

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