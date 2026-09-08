5 razones para visitar Denver en otoño

Si quieres disfrutar de un destino que ofrezca festivales, nuevas exposiciones, impresionantes escenarios salpicados de calabaza y catas de cerveza, Denver es el lugar que no te puedes perder.

En INVERTOUR te hemos preparado una miniguía que te llevará por los acontecimientos otoñales más relevantes en la ciudad de la milla de altura; nombre que recibe porque se encuentra exactamente a una milla sobre el nivel del mar, al pie de las majestuosas montañas Rocosas.

1- Inicia la exposición DIVA en el Museo de Arte de Denver del 4 al 10 de enero, es un tributo al poder revolucionario, creativo y cultural de casi 100 artistas icónicos centrado sobre la moda. Es una muestra peculiar que incluye más de 200 objetos y más de 50 vestuarios de artistas tan deslumbrantes como Maria Callas, Cher, Lady Gaga, Rihanna, RuPaul, Prince y Tina Turner.

2- Para los amantes de la cerveza, celebrará el Great American Beer Festival, el 10 y 11 de octubre en Levitt Pavilion, en el barrio de Ruby Hill. Además de reunir a cientos de cervecerías de Estados Unidos, presentará Paired, que ofrecerá maridajes con esta bebida refrescante y comida elaborada por talentos culinarios de esta metrópoli como Carrie Baird, Cody Cheetham y Game Wyman.

3- Larimer Square, será la sede de Heritage Harvest, la celebración otoñal salpicada de calabazas. Encontrarás escenarios para tomar la foto de la temporada, música bluegrass, música en vivo y hasta el evento literario Blue Book Festival, dedicado a los amantes de los libros. No te lo pierdas el 10 de octubre.

4- Los cinéfilos se deleitarán en el Festival de Cine de Denver que, por cierto, celebra su edición 49. Presenta una selección excepcional de películas innovadoras y diversas, que invitan a la reflexión, provenientes de todo el mundo. Podrás conocer a cineastas, celebridades e invitados de la industria. Disfrútala del 22 al 1 de octubre.

5- Se convertirá en un escenario cultural gracias a la Semana de las Artes de Denver con cientos de eventos. El evento inicia el viernes 6 de noviembre con recorridos artísticos de First Friday Art Walks, en los barrios creativos. El 7 de noviembre, muchas de las instituciones culturales abren sus puertas en las noches en el Free Night at Museums. Las celebraciones de arte continuarán hasta el 15 de noviembre.