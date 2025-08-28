Club Skål Ciudad de México celebra con bombo y platillo su 75 aniversario

Cristina Vázquez, presidenta de Club Skål Ciudad de México, fungió como extraordinaria anfitriona de la gran celebración de este organismo al cumplir 75 años, en una cena de gala que congregó a toda la industria turística mexicana y teniendo como patrocinador premier a ASSIST CARD, representado por Carlos Bricka, Country Manager México, así como muchos más.

Esta se efectuó, justo en el marco de la Reunión Nacional en la Ciudad de México, de Club Skål Internacional quienes también realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer lo que realizan, promueven y destacar, desde luego este gran aniversario del Club CDMX.

Vázquez, profundamente conmovida de esta celebración, mostró su agradecimiento a la industria por su apoyo incondicional y su orgullo de representar a este importante organismo, creado por amistad y que ha logrado hermanamientos, de negocios entre amigos, hoy en día un referente en la industria turística. “Es un honor presidir esta asociación de amigos y más aún en una gran noche como hoy”.

Josué Meza y Gustavo Bolio, fueron los Maestros de Ceremonia en una noche plena de agradecimientos, abrazos y amistad con todo el sector.

Durante esta celebración, Gabriel Larrea, presidente Nacional destacó que en la asociación son 970 socios actualmente, esperan terminar con 1 mil a finales de año. Cuentan con 27 clubes a lo largo del país, en puntos y ciudades turísticos.

Comentó asimismo que si se quiere ser socio de Skål, “Tienes que ser director general, gerente, propietario o director de alguna empresa, ser de los que toman decisiones”, detalló Larrea.

Cristina Vázquez y Carlos Bricka Carlos y Andrea Bricka con Maryestella Muñoz y Miguel Galicia Cristina Vázquez José Luis Viveros, Jaime Díaz, Ximena Covarrubias, Yarla Covarrubias, Begoña Fernández y José Luis Medina Jorge Mejía, Magda Saldívar, Jaime Díaz, Alicia Mejía y Miguel Galicia Josué Meza y Ofelia Ortiz Cristina Vázquez y Lourdes Croskey Andrés Hayes y Cristina Vázquez Maylean Jean, Cristina Vázquez y Victoriano Aja José Luis Medina y Jorge Mejía Carlos Bricka y Diana Olivares Miguel Galicia y Cristina Vázquez Cristina Vázquez y Carla Ponce de León Miguel Galicia, Lourdes Croskey, Diana Olivares, Silvina García Fillol y Jaime Díaz

Club Skål Internacional es un referente

Andrés Hayes, vicepresidente Skål Internacional y presidente Electo 2026, dijo que son más de 12 mil miembros, con 35 capítulos a nivel mundial. “Imaginen la fuerza de estos miembros, ejecutivos de la industria, de la hospitalidad y turismo”.

Enrique Flores, director Regional Skål Internacional, por su parte, comentó la importancia de hacer negocios, una vez que ya se realizaron lazos de amistad entre ejecutivos y directivos. Anunció que el Congreso Mundial será del 25 al 30 de septiembre en Cusco, Perú. Ahí darán a conocer los resultados de las elecciones para reemplazar al nuevo vicepresidente mundial 2026 y presidente electo 2027.

Fue servida una cena de tres tiempos, acompañada de finos vinos californianos y en la cual se contó con la participación de todos los presidentes de diversos estados de la República Mexicana, como Monterrey, Guadalajara, etcétera.

Eventos de renombre en México

Durante la rueda de prensa previa, habló María Elena Jean, vicepresidente dos, quien se enfocó en los eventos que hay en la Ciudad de México, como la Noche de Museos que se realiza mes con mes. Así como la exposición de Tim Burton que es un éxito o el Festival de Verano del Museo del Chopo, entre otros. Rumbo al Día de Muertos no puede faltar el Desfile de Catrinas.

Para 2026, la CDMX, Guadalajara y Monterrey serán sede del Mundial FIFA, donde se espera una derrama económica para las tres ciudades de $65 mil millones de pesos, detalló José María Manzanares, secretario.

En la capital del país cuentan con 849 hoteles, que son 62 mil habitaciones en toda la ciudad y se están construyendo 3 mil adicionales.

Guadalupe Jiménez, tesorera, contó las novedades en sustentabilidad, pues los 27 Clubes Skål que hay en México se basan en tres pilares: la parte económica, la social y la ambiental. Mencionó que hay estados que tienen un crecimiento importante como atractivos turísticos y son: San Miguel de Allende, Acapulco, Querétaro, Mérida y Oaxaca.

Gustavo Bolio, Past President Nacional, destacó que con más de 900 miembros, se da la oportunidad de generar trabajos directos y no solo en las diferentes categorías en las que pertenecen, sino también en aquellas que impactan con proveedores y con terceros.

Cabe destacar que la gala fue rigurosa etiqueta y congregó a personalidades de aerolíneas, operadoras de viajes, destinos, asociaciones y embajadas, fue amenizada por la Orquesta Clásica de México del Maestro Carlos Esteva.