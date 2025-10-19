Civitatis presenta itinerarios únicos en Asia y África

Civitatis propone cambiar el Caribe por los desiertos, las playas y las maravillas asiáticas. Porque, aunque en México se está mejor que en ningún sitio, es necesario conocer más allá y, ¿por qué no irse al otro lado del mundo?

Imagina poder ofrecer a tus clientes no solo un viaje, sino una experiencia completa que aviva todos los sentidos. Aquí tienes algunas de las propuestas estrella de Civitatis para que tus viajeros regresen de lo más satisfechos y culturizados.

Marruecos privado en 8 días: de Tánger a Marrakech con encanto

Muy cerca, pero con un toque exótico irresistible, Marruecos se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los españoles. Este tour privado invita a recorrer ciudades mágicas como Tánger, la medieval Fez, la encantadora Chaouen con sus casas azules, y la vibrante Marrakech.

Además, las Kasbahs de Ouarzazate y Ait Ben Haddou hacen que el viaje sea de película. Ideal para ofrecer a quienes buscan cultura, color y experiencias únicas sin tener que volar al otro lado del mundo.

Egipto al completo en 8 días: misterio y sol a orillas del Nilo

Nada como dejar el abrigo en casa y embarcarse en un crucero por Egipto. Un viaje que empieza en El Cairo, entre pirámides y esfinges, y continúa por el majestuoso Nilo, desde Lúxor hasta Asuán.

Tus clientes recorrerán templos legendarios como Kom Ombo o Abu Simbel, y cada atardecer sobre el río será un regalo. La temperatura es perfecta: pantalón largo, camisa ligera… ¡y cero preocupaciones!

Jordania en 8 días: Petra, Wadi Rum y un baño en el Mar Muerto

Si alguien busca huir del frío y, de paso, encontrar un pedacito de paraíso, este circuito es un acierto. Amán, la ciudad moderna y vibrante; Petra, esa joya tallada en la roca que enamora a primera vista; el desierto de Wadi Rum con su cielo estrellado… y, como guinda, la experiencia única de flotar en el Mar Muerto.

Un viaje imprescindible que combina historia, cultura y aventura, perfecto para los que no conciben unas navidades sin emociones fuertes.

India de lujo: 7 días como auténticos maharajás

¿Y si estas fiestas los clientes se dan un capricho real? Con el circuito del Triángulo de Oro alojándose en hoteles Oberoi, vivirán la India con todo el confort imaginable. Jaipur, Agra y Delhi, con parada obligatoria en el imponente Taj Mahal, serán escenarios de un viaje que combina historia milenaria con lujo contemporáneo.

Un regalo perfecto para quienes quieren sentirse especiales estas navidades, rodeados de exotismo, cultura y hospitalidad de primera.

Sorprende a tus clientes con templos antiguos y maravillas del mundo. ¡Reserva ya con Civitatis y convierte estas fiestas en la aventura más cálida e inolvidable del año!